Quando Breno e Juliano Floss voltam para a casa do BBB 26?
Breno foi enviado ao Quarto Secreto após ser o mais votado pelo público no Paredão Falso.
O retorno de Breno à casa do Big Brother Brasil 26 ocorrerá na noite desta quarta-feira (4), durante o programa ao vivo. O participante voltará ao confinamento acompanhado do dançarino Juliano Floss, escolhido pelo falso eliminado para o Quarto Secreto da edição.
Conforme a programação da TV Globo, o BBB 26 está programado para começar às 22h25, nesta quarta-feira (4).
A dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt após o resultado do Paredão Falso, revelando como será o reencontro com os demais brothers.
Veja entrada de Breno no quarto:
Antes de retornar à casa, Breno permanecerá no Quarto Secreto e receberá a visita de Juliano Floss, escolhido por ele para passar um período no espaço reservado. Segundo o apresentador, os dois entrarão juntos no reality durante a transmissão ao vivo.
“Durante o nosso programa ao vivo, os dois voltam para a casa. Estou ansioso para ver a reação do pessoal”, afirmou Tadeu Schmidt.
Com isso, além de acompanhar a movimentação dos colegas sem ser visto, ele também garantiu imunidade na formação do oitavo Paredão da temporada.