Primeiro show de turnê inédita de Harry Styles será exibido pela Netflix

O primeiro show de Harry Styles da nova turnê "Together, Together" será exibido pela Netflix no próximo domingo (8). O artista, que já confirmou quatro apresentações no Brasil, lança seu novo álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" na sexta-feira (6).

No mesmo dia, ele irá realizar uma apresentação em Manchester, na Inglaterra, gravada na Co-op Live. Assim, os fãs do cantor — que ficaram de molho desde julho de 2023, quando Harry encerrou a turnê "Love On Tour" — vão poder acompanhar essa nova era em primeira mão.

A Netflix divulgou que a performance " Harry Styles: Uma Noite em Manchester" fica disponível no streaming a partir das 16h (horário de Brasília).

Legenda: O show será gravado na sexta-feira (6) e exibido no domingo (8). Foto: Divulgação/Netflix.

Shows no Brasil

A turnê "Together, Together", que divulga o álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", conta com uma passagem de Harry Styles pelo Brasil.

Em primeiro anúncio, ex-One Direction confirmou shows em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho, mas acrescentou duas datas: 21 e 24 de julho. Todas as apresentações serão realizadas no Estádio MorumBis, na capital paulista.

O disco marca o primeiro trabalho inédito do cantor desde o álbum "Harry's House", lançado em 2022.