Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 14:57)
Zoeira
Imagem do cantor e artista britânico Harry Styles para matéria sobre anúncio de sua turnê.
Legenda: No dia 15 de janeiro, Harry já tinha anunciado o lançamento de seu novo álbum.
Foto: Reprodução/Instagram.

Após quase três anos, o cantor Harry Styles anunciou uma nova turnê. A "Together, Together" contará com shows em sete cidades, em 2026, incluindo São Paulo. O artista estará no Brasil nos dias 17 e 18 de julho. 

Em São Paulo, o show será realizado no Estádio MorumBIS, tendo Fcukers como artista convidado. Os ingressos variam de R$ 265 a R$ 1.410. Os portões abrem às 16h, enquanto o show inicia às 20h45. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Harry Styles afirma ter sido uma 'honra' estar com Liam Payne nos 'anos mais queridos da vida'

teaser image
Verso

Harry Styles faturou R$ 350 milhões em cinco anos de carreira solo após o fim do One Direction

Entre as outras cidades, estão:

  • Amsterdã (com apresentação de Robyn);
  • Londres (com apresentação de Shania Twain);
  • Cidade do México (com apresentação de Jorja Smith);
  • Nova York (com apresentação de Jamie XX);
  • Sydney (com apresentação de Fousheé);
  • Melbourne (com apresentação de Skye Newman).

Preços e setores

As vendas estão sendo realizadas pelo Ticketmaster.

  • 26 de janeiro, às 11h: Pré-venda Santander Private & Select
  • 27 de janeiro, às 11h: Pré-venda Santander
  • 28 de janeiro, às 11h: Venda geral

Imagem da organização do palco do Harry Styles.
Legenda: Organização do palco do Harry Styles.
Foto: Reprodução.

A divisão dos setores e preços ficou:

Setor Inteira Meia-entrada
Arquibancada R$ 530 R$ 265
Pista R$ 700 R$ 350
Cadeira Superior R$ 800 R$ 400
Cadeira Inferior R$ 880 R$ 440
Pit Circle R$ 1.410 R$ 705
Pit Disco R$ 1.410 R$ 705
Pit Kiss R$ 1.410 R$ 705
Pit Square R$ 1.410 R$ 705

Lançamento de novo álbum

álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será lançado dia 6 de março, mas o primeiro single vai ser lançado nesta sexta-feira (23).

A equipe de Harry já tem trabalhado na divulgação. No dia 27 de dezembro do ano passado, por exemplo, ele lançou um pequeno documentário, dirigido por Stella Blackmon. 

Assuntos Relacionados
Imagem do cantor e artista britânico Harry Styles para matéria sobre anúncio de sua turnê.
Zoeira

Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

Beatriz Rabelo
Há 20 minutos
Imagem mostra Marcelo chorando durante primeira festa do líder do bbb 26 e sendo abraçado por Breno após revelar incômodo com atitudes de Matheus.
Zoeira

Marcelo chora e aponta atitude homofóbica de brother no BBB 26: 'Achei ridículo'

Médico ficou incomodado e acabou se emocionando durante primeira Festa do Líder.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o participante do BBB 26 Alberto Cowboy chorando ao se emocionar ao conferir decoração da primeira festa do líder do BBB 26, feita em sua homenagem e relembrando cidade mineira onde nasceu e cresceu.
Zoeira

Confira como foi a primeira festa do líder no BBB 26

Evento teve choro, bebida em bota de sister e suposta promessa de vingança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Alberto com um chapéu de vaqueiro na cabeça para primeira festa do líder no BBB 26.
Zoeira

1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy

Antes de curtir a noite, o líder precisou vetar um brother da festa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos dos cantores Pedro Sampaio e Kelly Key.
Zoeira

Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Setlist repleta de sucessos deve animar os brothers na terceira festa da edição.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Colagem com prints de Jonas e Babu.
Zoeira

Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26

O ator reclamou da falta de cuidado com os itens do ambiente.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Matheus do BBB 26.
Zoeira

Matheus chama Ana Paula de ‘patroa’ no BBB 26 e os dois discutem

Na madrugada, Matheus teve um embate com Breno.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Mia Goth e Wagner Moura durante premiação do cinema.
Zoeira

Wagner Moura e Mia Goth se encontram em bastidores de desfile em Paris; veja vídeo

Atores foram flagrados interagindo em português.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Rayne Luiza agora investe na carreira de influenciadora digital.
Zoeira

Ex de Pedro, do BBB 26, aposta em carreira digital após fama repentina

Rayne Luiza soma mais de 800 mil seguidores e disse que pretende aparecer mais nas redes.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Margareth Serrão no hospital após acidente de carro em Goiânia.
Zoeira

Margareth Serrão, mãe de Virginia, segue hospitalizada após acidente de carro

Margareth usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde nesta quarta-feira (21).

Redação
21 de Janeiro de 2026
Ana Paula discutiu com Brígido logo após Aline Campos ser eliminada no paredão.
Zoeira

Após escapar do Paredão, Ana Paula confronta Brígido no BBB 26

Sister trocou provocações com o brother em embate na cozinha da casa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Mulher jovem e sorridente com cabelo longo e escuro, usando um vestido preto justo, em frente a um fundo amarelo vibrante.
Zoeira

Chaiany é a primeira Pipoca do BBB 26 a alcançar 1 milhão de seguidores

A sister passou pela Casa de Vidro e sobreviveu ao Quarto Branco.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos só foi procurada pela Globo após Gretchen não aceitar o convite para o BBB 26.
Zoeira

Aline Campos foi chamada para BBB 26 após recusa de Gretchen

Atriz entrou no programa após negociação da Globo com a cantora não avançar.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Duas imagens de Isis Valverde, uma mulher branca de cabelo preto. À esquerda, ela está de vestido preto brilhante, cabelo preso e sentada em uma cama de lençois brancos. À direita, ela está de cabelo solta, olha para o chão e usa um casaco grande e cinza.
Zoeira

Com Isis Valverde na lista, veja indicados ao Framboesa de Ouro 2026

Cerimônia é uma paródia do Oscar e premia os 'piores' filmes, atores e diretores do cinema mundial.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Participantes do BBB 26 na varanda da casa.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

Aline deixou a casa após receber 61,64% da média dos votos.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Aline Campos no BBB 26.
Zoeira

Relembre trajetória de Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26

Aline Campos é dançarina e entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Momento em que a tela na TV ficou dividida entre as três participantes durante discurso do apresentador no primeiro paredão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Tadeu destaca em discurso que 1º Paredão é o maior medo de todo participante

Aline Campos foi a primeira eliminada do reality com 61,64%.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Aline é a primeira eliminada no Paredão BBB 26.
Zoeira

Aline é a primeira eliminada do BBB 26

Aline, Ana Paula e Milena disputaram a preferência do público.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt apresentando o BBB 26. Imagem usada em matéria sobre as reações do público em relação ao paredão do reality.
Zoeira

Noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Três mulheres competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (20).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Colagem com os participantes Breno e Matheus durante a discussão.
Zoeira

Breno questiona leitura de jogo de Matheus no BBB 26

O momento ocorreu após a dinâmica do ‘Sincerão' na noite de segunda-feira (19).

Redação
20 de Janeiro de 2026