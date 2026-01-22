Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Após quase três anos, o cantor Harry Styles anunciou uma nova turnê. A "Together, Together" contará com shows em sete cidades, em 2026, incluindo São Paulo. O artista estará no Brasil nos dias 17 e 18 de julho.

Em São Paulo, o show será realizado no Estádio MorumBIS, tendo Fcukers como artista convidado. Os ingressos variam de R$ 265 a R$ 1.410. Os portões abrem às 16h, enquanto o show inicia às 20h45.

Entre as outras cidades, estão:

Amsterdã (com apresentação de Robyn);

Londres (com apresentação de Shania Twain);

Cidade do México (com apresentação de Jorja Smith);

Nova York (com apresentação de Jamie XX);

Sydney (com apresentação de Fousheé);

Melbourne (com apresentação de Skye Newman).

Preços e setores

As vendas estão sendo realizadas pelo Ticketmaster.

26 de janeiro, às 11h: Pré-venda Santander Private & Select

Pré-venda Santander Private & Select 27 de janeiro, às 11h: Pré-venda Santander

Pré-venda Santander 28 de janeiro, às 11h: Venda geral

Legenda: Organização do palco do Harry Styles. Foto: Reprodução.

A divisão dos setores e preços ficou:

Setor Inteira Meia-entrada Arquibancada R$ 530 R$ 265 Pista R$ 700 R$ 350 Cadeira Superior R$ 800 R$ 400 Cadeira Inferior R$ 880 R$ 440 Pit Circle R$ 1.410 R$ 705 Pit Disco R$ 1.410 R$ 705 Pit Kiss R$ 1.410 R$ 705 Pit Square R$ 1.410 R$ 705

Lançamento de novo álbum

O álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será lançado dia 6 de março, mas o primeiro single vai ser lançado nesta sexta-feira (23).

A equipe de Harry já tem trabalhado na divulgação. No dia 27 de dezembro do ano passado, por exemplo, ele lançou um pequeno documentário, dirigido por Stella Blackmon.