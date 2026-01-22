Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos
Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.
Após quase três anos, o cantor Harry Styles anunciou uma nova turnê. A "Together, Together" contará com shows em sete cidades, em 2026, incluindo São Paulo. O artista estará no Brasil nos dias 17 e 18 de julho.
Em São Paulo, o show será realizado no Estádio MorumBIS, tendo Fcukers como artista convidado. Os ingressos variam de R$ 265 a R$ 1.410. Os portões abrem às 16h, enquanto o show inicia às 20h45.
Entre as outras cidades, estão:
- Amsterdã (com apresentação de Robyn);
- Londres (com apresentação de Shania Twain);
- Cidade do México (com apresentação de Jorja Smith);
- Nova York (com apresentação de Jamie XX);
- Sydney (com apresentação de Fousheé);
- Melbourne (com apresentação de Skye Newman).
Preços e setores
As vendas estão sendo realizadas pelo Ticketmaster.
- 26 de janeiro, às 11h: Pré-venda Santander Private & Select
- 27 de janeiro, às 11h: Pré-venda Santander
- 28 de janeiro, às 11h: Venda geral
A divisão dos setores e preços ficou:
|Setor
|Inteira
|Meia-entrada
|Arquibancada
|R$ 530
|R$ 265
|Pista
|R$ 700
|R$ 350
|Cadeira Superior
|R$ 800
|R$ 400
|Cadeira Inferior
|R$ 880
|R$ 440
|Pit Circle
|R$ 1.410
|R$ 705
|Pit Disco
|R$ 1.410
|R$ 705
|Pit Kiss
|R$ 1.410
|R$ 705
|Pit Square
|R$ 1.410
|R$ 705
Lançamento de novo álbum
O álbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" será lançado dia 6 de março, mas o primeiro single vai ser lançado nesta sexta-feira (23).
A equipe de Harry já tem trabalhado na divulgação. No dia 27 de dezembro do ano passado, por exemplo, ele lançou um pequeno documentário, dirigido por Stella Blackmon.