A cantora Ivete Sangalo confirmou, em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (25), que foi internada em um hospital de Salvador, na Bahia. Segundo a artista, uma intoxicação alimentar e um desmaio, que resultou em um corte ao lado do olho direito, foram os motivos para a necessidade do atendimento médico.

Nas imagens, a cantora aparece na cama do hospital, relatando a queda responsável pelo ferimento na face. Ivete ressaltou que está bem, tranquilizando os fãs, mas segue em observação por conta dos sintomas da intoxicação e da queda.

Veja o relato:

"Que susto, hein? Mas passando para tranquilizar todo mundo e agradecer as mensagens de carinho", iniciou a artista no vídeo, explicando ter apresentado sintomas como diarreia aguda e tonturas durante a madrugada desta quarta.

Cantora relatou sintomas de desidratação

Em um dos episódios de tontura, logo após deixar o banheiro de casa, Ivete sentiu o corpo desidratado, além de uma queda de pressão arterial, e acabou desmaiando por volta das 7h. "Desmaiei e caí no chão com tudo, inclusive, o que causou um cortezinho aqui no rosto. Mas quero assegurá-los de que eu estou sendo muito bem assistida, sendo acompanhada por médicos muito competentes", disse.

"Eu estou bem e vou ficar maravilhosa", garantiu Ivete ao fim do vídeo.

Nos comentários, artistas como Di Ferrero, Gominho e Roberta Sá deixaram mensagens de carinho. "Veveta, melhoras! Se cuida! Rezando por você", escreveu Roberta.