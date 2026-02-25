BBB 26: Solange Couto é criticada na web por ofensa às origens de Samira

Solange Couto tem sido duramente criticada nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (25), após ofender Samira insinuando que a sister teria nascido de um "estupro" ou de uma "tr***** mal dada". "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro", disparou a camarote do Big Brother Brasil 26.

O insulto foi dito após a atendente de bar perguntar se a atriz iria almoçar e informar que deixaria a comida dos colegas separada. "Eu como a hora que eu quiser e quando eu quiser", respondeu Solange, antes de sugerir que Samira seria infeliz por ter nascido de uma "tr#p@da mal dada".

A ofensa logo viralizou na internet. A frase "Samira merece respeito" ficou entre os assuntos mais comentados do X e a equipe da gaúcha divulgou uma nota de repúdio a respeito.

"É lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel, como equipe da Samira, é reforçar que essa informação não é verídica. Porém, para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência e que, ainda assim, constroem suas trajetórias com dignidade e coragem", escreveram os administradores das páginas da participante.

A nota ressaltou ainda que o Brasil é um país onde a violência sexual é uma realidade com dados alarmantes e citou que, no ano passado, foi registrado um estupro a cada seis minutos. "Diante desse cenário, reduzir ou estigmatizar alguém a partir de uma narrativa de violência é reforçar preconceitos e perpetuar dores que deveriam ser combatidas com empatia, responsabilidade e informação", continuaram.

Equipe de Solange se pronuncia e fala em 'distorção grave'

Após a repercussão do caso, a equipe de Solange também divulgou uma nota afirmando que a fala da atriz deve ser compreendida em "duas partes distintas": a primeira, em que ela diz não ser fruto de estupro e, a segunda, em que ela associa uma suposta infelicidade de Samira a ter nascido de "uma "tr#p@da mal dada".

"É fundamental sublinhar que, em nenhum instante de sua fala, Solange Couto atribui a Samira a condição de 'fruto de estupro'. A conexão da palavra 'estupro' foi feita pela própria Solange, em referência à sua própria concepção, para, em seguida, caracterizar Samira como 'infeliz' e conjecturar, de forma generalizada e questionável, sobre as possíveis origens de sua suposta infelicidade", ponderou a equipe jurídica da participante, representada pelo escritório Silva Junior Advocacia.

Por fim, a nota diz que qualquer afirmativa que sugira que Solange acusou Samira de ter sido fruto de estupro, ou que suas palavras tenham tido essa intenção, "configura distorção grave do que foi efetivamente dito".