Viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borba fala sobre luto e recebe carinho de fãs

A influenciadora morreu em janeiro passado, aos 19 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:45)
Zoeira
Cerca de um mês e meio após a morte de Isabel Veloso, Lucas Borbas usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento de fragilidade e fé. A influenciadora morreu no dia 10 de janeiro, aos 19 anos, em Curitiba, vítima de câncer. 

Ao publicar uma selfie, Lucas abriu o coração sobre o momento que tem vivido. “Essa cara é de cansaço, sim. De quem sente falta. De quem ora baixinho pra não desabar. Mas eu fui pra Londrina com um propósito lindo. E mesmo cansado, eu fui. Porque eu acredito que quando a gente planta algo com fé, Deus cuida do resto. A semente foi lançada. E eu confio que, no tempo certo, ela vai florescer. Eu sigo. Não porque é fácil. Mas porque eu sei que Ele está comigo”, escreveu.

O viúvo não detalhou o motivo da viagem a Londrina. Ele e Isabel moravam em Cascavel, no Paraná, e frequentemente iam a Curitiba por causa do tratamento da jovem.

Nos comentários, seguidores enviaram mensagens de carinho e encorajamento. “Deus continue te sustentando, te fortalecendo e dando sabedoria para criar o Tutu! Em oração”, escreveu uma internauta. “Abraça o bebê sempre que se sentir assim, irmão. Ela deixou ele de presente, pois sabia que você não ia suportar tudo sem ninguém por perto”, aconselhou outra. “Guerreiro”, comentou mais uma pessoa.

Lucas e Isabel começaram a namorar em dezembro de 2023. Com o avanço da doença, decidiram oficializar a união no civil em abril de 2024 e, no mesmo mês, realizaram uma cerimônia religiosa ao ar livre, que emocionou os seguidores que acompanhavam a história da influenciadora.

Viúvo, Lucas Borbas fez um desabafo em post nas redes sociais.
