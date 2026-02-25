Ana Paula critica Babu, no BBB 26, e ator diz não ter medo da sister

A recente divisão de grupos da casa segue repercutindo entre os participantes do BBB 26. Após a eliminação de Maxiane, na noite dessa terça-feira (24), os ex-aliados Ana Paula Renault e Babu Santana voltaram a falar mal um do outro.

Em conversa com Juliano Floss durante a madrugada, a jornalista criticou a postura de Babu ao romper com o dançarino e o restante do grupo, e chamou o jogo do ator de horroroso, ao relembrar a dinâmica do último Sincerão.

"O Babu praticamente pediu desculpas para o Alberto e o 5ª série [Jonas Sulzbach]. Foi isso o que aconteceu no Sincerão. E vira para a gente, um dia antes, e diz que fez 'uni duni tê'. Isso, para mim, é um jogo feio. Horroroso. E está fazendo a Chaiany fazer o mesmo, um jogo horroroso", disse a sister.

No outro quarto, Babu ofendeu a adversária, afirmando que ela influenciou o comportamento de Milena no jogo. "Ela é uma idiota. A hora dela vai chegar. Soberba. A tia Milena não era essa pessoa que ela está agora", comentou.

Mais tarde, o ator seguiu criticando a postura de Ana Paula em conversa com Chaiany, ressaltando não ter medo da mineira. "Medo eu tinha de tomar dura do Bope no beco. Medo de Ana Paula? Já viu uma dura do Bope na favela?", questionou.