Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (23)?
Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite desta segunda-feira (23). A dinâmica contou com a participação de todos os participantes.
Brothers e sisters montaram uma "régua de prioridade". Em cada rodada, quatro participantes ficavam de fora da escolha. Os excluídos foram banhados com gosma verde.
