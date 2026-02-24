Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (23)?

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite desta segunda-feira (23). A dinâmica contou com a participação de todos os participantes.

Brothers e sisters montaram uma "régua de prioridade". Em cada rodada, quatro participantes ficavam de fora da escolha. Os excluídos foram banhados com gosma verde.

