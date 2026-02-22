Veja como foi a formação do sexto paredão do BBB 26

Está formado o sexto Paredão do Big Brother Brasil 26. A nova berlinda foi formada no programa ao vivo, na TV Globo, neste domingo (22). Chaiany, Milena e Maxiane estão na berlinda.

Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na noite de quinta-feira (19), a formação do Paredão desta semana se deu da seguinte forma:

Imunidades: 1 imunizado pelo Duelo de Risco, 1 imunizado pelo Anjo, 1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher);

Emparedados: 1 emparedado pelo Duelo de Risco, 1 emparedado pelo Líder, 1 mais votado pela Casa, Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;

Resolução da Máquina do Poder: quem comprou: veta 1 da Prova Bate e Volta;

Bate e Volta: 2 jogam e 1 pessoa se salva.

No sábado (21), a berlinda começou a ser estruturada com Chaiany sendo emparedada pelo Duelo de Risco.

Veja também Zoeira Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26 Zoeira Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20) Zoeira Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (21)

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde de sábado (21), conseguindo imunizar alguém. A escolha dela foi Gabriela.

O líder da semana, Jonas, colocou Milena no Paredão. A Casa escolheu Alberto. Por contragolpe, Chaiany colocou Maxiane no Paredão.

COMO VOTOU A CASA

Alberto: Juliano

Ana Paula: Alberto

Marciele: Juliano

Milena: Alberto

Maxiane: Juliano

Juliano: Alberto

Jordana: Juliano

Samira: Alberto

Breno: Alberto

Gabriela: Juliano

Leandro: Alberto

Solange: Alberto

Chaiany: Maxiane

Babu: Alberto

Prova Bate e Volta

Chaiany foi retirada da dinâmica por Alberto, que foi agraciado pela 'Resolução da Máquina do Poder'. Participaram da prova Alberto e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.