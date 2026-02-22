Veja como foi a formação do sexto paredão do BBB 26
O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (24).
Está formado o sexto Paredão do Big Brother Brasil 26. A nova berlinda foi formada no programa ao vivo, na TV Globo, neste domingo (22). Chaiany, Milena e Maxiane estão na berlinda.
Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na noite de quinta-feira (19), a formação do Paredão desta semana se deu da seguinte forma:
- Imunidades: 1 imunizado pelo Duelo de Risco, 1 imunizado pelo Anjo, 1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher);
- Emparedados: 1 emparedado pelo Duelo de Risco, 1 emparedado pelo Líder, 1 mais votado pela Casa, Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;
- Resolução da Máquina do Poder: quem comprou: veta 1 da Prova Bate e Volta;
- Bate e Volta: 2 jogam e 1 pessoa se salva.
No sábado (21), a berlinda começou a ser estruturada com Chaiany sendo emparedada pelo Duelo de Risco.
COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO
Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde de sábado (21), conseguindo imunizar alguém. A escolha dela foi Gabriela.
O líder da semana, Jonas, colocou Milena no Paredão. A Casa escolheu Alberto. Por contragolpe, Chaiany colocou Maxiane no Paredão.
COMO VOTOU A CASA
- Alberto: Juliano
- Ana Paula: Alberto
- Marciele: Juliano
- Milena: Alberto
- Maxiane: Juliano
- Juliano: Alberto
- Jordana: Juliano
- Samira: Alberto
- Breno: Alberto
- Gabriela: Juliano
- Leandro: Alberto
- Solange: Alberto
- Chaiany: Maxiane
- Babu: Alberto
Prova Bate e Volta
Chaiany foi retirada da dinâmica por Alberto, que foi agraciado pela 'Resolução da Máquina do Poder'. Participaram da prova Alberto e Maxiane. Alberto venceu, e Maxiane está no Paredão.