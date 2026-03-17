BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Breno

Breno foi eliminado no nono paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, considerando o Paredão Falso do qual o brother participou, com 58,96% da média de votos. O modelo deixou o reality show na noite desta terça-feira (17), após enfrentar Ana Paula e Boneco na berlinda da semana.

No discurso ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação. Em sua fala, o jornalista relembrou as segundas chaves que todos os três emparedados receberam.

“Segunda chance, que benção é receber uma segunda chance porque normalmente as pessoas não têm essa segunda chance. Vocês tiveram. Breno não venceu a Casa de Vidro, mas o outro participante desistiu e ele entrou no BBB”, disse Tadeu.

O apresentador seguiu: “Breno saiu, no Paredão Falso, me ouviu ouvir o nome dele, 'o sonho acabou', mas era Falso. De repente, se viu no Quarto Secreto recebendo uma nova chance. E aí?”

Tadeu também falou sobre a passagem de Leandro pela Casa de Vidro: “O Boneco foi além. Também não venceu a Casa de Vidro e, em outros BBBs, seria o fim da linha. Mas aqui, a segunda chance estava em um Quarto Branco. Terrível, mas, ao mesmo tempo, a chance de mostrar a garra de uma pessoa. E ele mostrou, e conseguiu. E aí?”

“A Ana Paula é, talvez, a história mais dramática. Ela foi expulsa, e o que pode ser mais definitivo que isso? Quem imaginou que um dia ela teria uma segunda chance? 10 anos depois, olha ela aí. E aí?”, discursou ainda o apresentador.

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Veja como foi a formação do paredão

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo. Até aquele momento, estavam emparedados Ana Paula, Jonas e Boneco, devido à dinâmica "Pedra, Papel Tesoura" de sábado (14).

No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que o Anjo, Breno, imunizasse alguém, e ele escolheu Samira. Depois, o líder, Alberto Cowboy, mandou Breno direto para a berlinda.

Com a maioria dos votos da Casa, Solange também acabou sendo mandada para o Paredão.

Concluída essa parte, os participantes usaram estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". Jordana escolheu a caixa premiada e pode salvar um dos três emparedados pela dinâmica de sábado. Ela escolheu Jonas.

Por fim, Solange venceu a Prova Bate e Volta de "tiro ao alvo" e também escapou do Paredão.

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