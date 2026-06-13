Esposas de jogadores da Seleção se encontram em Orlando antes de jogo do Brasil

Companheiras de atletas brasileiros compartilharam momentos de lazer em mansão nos Estados Unidos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Junho de 2026 - 12:44 (Atualizado às 13:29)
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Legenda: Duda, Taia e Ana Lídia registraram o encontro nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

Enquanto a Seleção Brasileira se prepara para a estreia na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13), contra o Marrocos, as companheiras de alguns jogadores movimentaram as redes sociais.

Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, recebeu amigas em uma mansão alugada em Orlando, nos Estados Unidos, onde as famílias estão hospedadas durante o torneio.

Entre as visitantes estavam Taia Belloli, casada com Raphinha, e Ana Lídia Guimarães, companheira de Bruno Guimarães. Nos registros publicados nas redes sociais, elas aparecem aproveitando momentos de descontração à beira da piscina e acompanhando as crianças em atividades recreativas, mostrando um pouco da rotina longe dos estádios.

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Documentário

Conhecidas pelo público nas plataformas digitais, as três acumulam milhões de seguidores e costumam compartilhar conteúdos sobre viagens, maternidade e o dia a dia ao lado dos atletas.

Recentemente, elas também ganharam destaque ao participarem da série documental "Convocadas", da TV Globo, que acompanha a rotina das mulheres dos jogadores da Seleção durante a Copa do Mundo. O documentário também está disponível no Globoplay. 

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