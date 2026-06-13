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Brasil x Marrocos na Copa do Mundo: onde assistir, horário, palpite e prováveis escalações

Seleção Brasileira estreia neste sábado em busca do sonhado hexacampeonato

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira faz estreia contra o Marrocos
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Brasil e Marrocos fazem a estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, palco que também receberá a grande final do Mundial.

As duas seleções chegam ao confronto após perderem peças importantes por lesão. O Brasil teve o corte de Wesley após o amistoso diante do Egito, e Éderson foi convocado para ocupar a vaga. Já Marrocos perdeu dois titulares: o zagueiro Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli. Para substituí-los, o técnico Mohamed Ouahbi chamou Saadane e Amine Sbai.

Ao todo, são três encontros entre Brasil e Marrocos na história. O time brasileiro leva vantagem, com duas vitórias, contra uma dos marroquinos. Um desses confrontos aconteceu em Copa do Mundo de 1998 na França. Na ocasião, o embate também foi pela fase de grupos e o Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Bebeto e Rivaldo.

Onde assistir

Brasil x Marrocos terá transmissão da Globo, sportv, ge TV, CazéTV, N Sports e SBT.

Palpite

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Como chega o Brasil

Seleção
Legenda: Seleção reunida em treinamento nos Estados Unidos
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A expectativa é clara: conquistar o hexacampeonato. Diferentemente de outras edições, a Seleção não desembarca como a principal favorita ao título, mas aparece entre as candidatas mais fortes.

Os amistosos contra Panamá e Egito ajudaram a equipe a ganhar ritmo e entrosamento. Com base nessas atuações, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Lucas Paquetá ao meio-campo e aposta em Danilo na lateral direita após a lesão de Wesley.

A estreia é vista como fundamental para aumentar a confiança do elenco. Uma vitória pode reduzir a desconfiança em torno da equipe e deixar a classificação bem encaminhada antes do duelo contra o Haiti. Com o novo formato da competição, até alguns terceiros colocados avançam à fase seguinte.

Como chega Marrocos

Marrocos
Legenda: Marrocos chega para mais uma Copa do Mundo
Foto: Divulgação/Marrocos

Atual campeã da Copa das Nações Africanas e da Copa das Nações Árabes, a equipe chega embalada. O histórico da última Copa do Mundo, quando alcançou a semifinal, a melhor campanha de uma seleção africana na história do torneio, aliado à renovação do elenco, reforça a confiança dos marroquinos.

Marrocos disputou três amistosos de preparação para o Mundial. A seleção venceu Burundi e Madagascar e empatou com a Noruega. Hakimi e Brahimi Díaz são os principais nomes dos elenco africano na busca de vencer o Brasil e ter sucesso no Mundial.

Prováveis escalações

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti

Marrocos

Bounou; Hakimi, Riad, Diop e Mazraoui; El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari e Rahimi. Técnico: Mohamed Quahbi

Ficha técnica
Brasil x Marrocos
Data: sábado, 13 de junho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
Fase: 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo

Arbitragem
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)
Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

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