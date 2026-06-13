Jogo do Brasil muda horários de serviços e comércio em Fortaleza? Veja o que abre e fecha

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2026, neste sábado (13), vai provocar mudanças no funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Fortaleza e no Ceará. Embora não haja feriado, bancos, transporte público sobre trilhos, lojas e shoppings terão horários especiais para permitir que trabalhadores e clientes acompanhem a partida, marcada para começar às 19h.

Os serviços essenciais, como unidades de saúde e atendimentos de urgência, seguem funcionando normalmente, enquanto centros comerciais adotam horários flexíveis e promovem transmissões do jogo para os torcedores

Metrofor mantém operação com ajustes durante a partida

O transporte sobre trilhos no Ceará continuará funcionando durante os jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, mas com alterações nos horários durante a partida.

Em Fortaleza, a Linha Oeste terá a última viagem saindo simultaneamente das estações Caucaia e Moura Brasil às 18h15.

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Na Linha Nordeste, entre 19h e 21h, o intervalo entre viagens será ampliado para 80 minutos. Após o término da partida, a circulação retorna ao intervalo regular de 40 minutos.

Já na Linha Sul, o intervalo entre viagens passará para 44 minutos durante o jogo e voltará aos 22 minutos habituais após as 21h.

Em Sobral, o VLT terá a circulação suspensa entre 19h e 21h, retomando a operação normal logo após o encerramento da partida.

O Metrofor informou ainda que as viagens especiais da madrugada para o São João de Maracanaú serão mantidas entre meia-noite e 6h, no trecho entre as estações Carlito Benevides e Parangaba.

Bancos terão expediente reduzido

As agências bancárias também funcionarão em horário especial durante os jogos da Seleção Brasileira, segundo informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Para jogos com início às 14 horas, as agências abrem às 9 horas e fecham às 12 horas.

Para jogos com início às 16 horas, as agências abrem às 10 horas e fecham às 14 horas.

Para jogos com início às 17 horas, as agências abrem às 10 horas e fecham às 15 horas.

A entidade ressalta que os horários de postos de atendimento localizados em shoppings, aeroportos e outros estabelecimentos serão definidos individualmente por cada local.

Já os canais digitais dos bancos, incluindo internet banking, aplicativos e salas de autoatendimento, permanecerão disponíveis normalmente. O sistema Pix continuará funcionando 24 horas por dia.

Comércio poderá fechar durante o jogo

O Sindilojas Fortaleza e o Sindimac lembraram que os dias de jogos da Seleção Brasileira não são considerados feriados. Dessa forma, caberá a cada lojista decidir se fechará ou não o estabelecimento durante a partida.

As entidades sugerem que as lojas encerrem as atividades 30 minutos antes do início do jogo e retomem o atendimento 15 minutos após o apito final, mas a decisão é facultativa.

Enel atuará com 2 mil profisisonais e e subestações móveis

Nos três dias de jogos da seleção brasileira na primeira fase (13, 19 e 24 de junho), cerca de 2 mil profissionais da companhia estarão a postos, tanto nas bases operacionais quanto no Centro de Operações de Atendimento da empresa, para normalizar o fornecimento de energia no menor tempo possível em casos de pontuais eventualidades. O plano de mobilização inclui ainda a utilização de geradores, em casos emergenciais.

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A empresa manterá também, por prevenção, subestações móveis à disposição dos 184 municípios da sua área de concessão. Os equipamentos poderão ser utilizados em situações de emergência, como backup, caso alguma subestação seja impactada. Uma das principais vantagens da subestação móvel é permitir que os reparos sejam realizados, em caso de ocorrências pontuais, sem impacto para os clientes.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que o jogo deste sábado (130 não irá afetar o funcionamento das lojas por conta horário.

Postos de saúde seguem abertos no fim de semana

A Prefeitura de Fortaleza manterá oito postos de saúde em funcionamento neste sábado (13) e domingo (14), das 8h às 17h, como parte das ações de reforço no atendimento durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

As unidades oferecerão vacinação contra a gripe e demais imunizantes do calendário nacional, além de eletrocardiogramas agendados e dispensação de medicamentos.

Veja lista de postos:

Posto de Saúde Dr. Miguel Schettini Neto

Rua Frei Odilon, s/nº (em frente ao nº 519), Bairro Floresta.

Rua Frei Odilon, s/nº (em frente ao nº 519), Bairro Floresta. Posto de Saúde Fátima Maria Quezado Fernandes

Avenida Carlos Jereissati, 139, Praia do Futuro.

Avenida Carlos Jereissati, 139, Praia do Futuro. Posto de Saúde Eliézer Studart

Rua Tomáz Cavalcante, 546, Autran Nunes.

Rua Tomáz Cavalcante, 546, Autran Nunes. Posto de Saúde Raimundo Pontes

Rua Damasceno Girão, 2045, Jardim América.

Rua Damasceno Girão, 2045, Jardim América. Posto de Saúde Argeu Herbster

Rua Geraldo Barbosa, 1095, Bom Jardim.

Rua Geraldo Barbosa, 1095, Bom Jardim. Posto de Saúde Maciel de Brito

Rua 602, nº 02, Conjunto Ceará.

Rua 602, nº 02, Conjunto Ceará. Posto de Saúde Josafá Gomes da Silva

Rua 24 de Novembro, 556, Messejana.

Rua 24 de Novembro, 556, Messejana. Posto de Saúde Pedro Sampaio

Rua Iracema, 1516, Conjunto Palmeiras.

Os postos Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Geraldo Madeira Sobrinho, no São João do Tauape, funcionarão exclusivamente para vacinação, das 8h às 16h30.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e as Upinhas Pediátricas dos bairros Carlito Pamplona e Vila União continuarão operando normalmente, com atendimento 24 horas.

Shoppings terão horários flexíveis e transmissão dos jogos

Os principais centros comerciais da capital cearense também prepararam programação especial para a estreia do Brasil.

No Shopping Iguatemi Bosque, lojas e quiosques funcionarão das 10h até 18h30, com fechamento facultativo nesse horário e possibilidade de reabertura 30 minutos após o término da partida. As praças de alimentação e restaurantes funcionarão normalmente e transmitirão o jogo.

Nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, lojistas poderão fechar até 30 minutos antes do início da partida e reabrir 30 minutos após o encerramento. As praças de alimentação permanecerão abertas e exibirão o jogo em telões.

O Shopping Parangaba adotará o mesmo esquema do Iguatemi, com funcionamento normal da praça de alimentação e transmissão da partida.

No Shopping Benfica, o jogo será exibido na praça de alimentação. A administração informou ainda que não haverá celebração de missa neste sábado.

O Shopping Aldeota funcionará com lojas e quiosques das 9h às 18h30. Já a abertura da praça de alimentação será facultativa.

No Shopping Eusébio, o fechamento das lojas será opcional a partir de 30 minutos antes da partida, com reabertura permitida 30 minutos após o encerramento. O jogo será transmitido ao vivo na praça de alimentação.

O Shopping Terrazo também seguirá a orientação de flexibilização para os lojistas e manterá as operações de alimentação durante a partida.