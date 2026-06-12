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Seleção Brasileira tenta manter tabu de quase 100 anos em estreias de Copa do Mundo; confira

Seleções entram em campo neste sábado

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Brasil x Turquia, na estreia da Copa do Mundo de 2002.
Foto: Foto por PASCAL GUYOT / AFP

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13) para dar o pontapé inicial em mais uma Copa do Mundo da Fifa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos. Se a história e o peso da camisa fizerem a diferença, o time poderá começar a disputa de 2026 com vitória. Pois, há quase 100 anos a Canainho não é derrota em estreias do Mundial.

O primeiro jogo é sempre marcado por muita tensão. O Brasil, no entanto, costuma ir bem nas estreias. Ao todo, são 17 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Os resultados negativos ocorreram justamente nas duas primeiras edições (1930 e 1934). 

Na edição de 30, a seleção foi derrotada pela Iugoslávia por 2 a 1. Na seguinte, foi derrotada pela Espanha por 3 a 1 na estreia. Desde então, são 20 Copas sem revés nas partidas inaugurais. São 92 anos desde o últom resultado negativo em primeiros confrontos de Copa do Mundo. 

A marca poderá ser mantida e ampliada caso a Seleção Brasileira liderada pelo técnico italiano supere os marroquinos. O duelo válido pelo Grupo C ocorre a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey. 

BRASIL EM ESTREIAS DE COPAS DO MUNDO

Copa

Adversário

Resultado
  • 1930 (Uruguai)
  • Iugoslávia
  • Derrota por 2 a 1
  • 1934 (Itália)
  • Espanha
  • Derrota por 3 a 1
  • 1938 (França)
  • Polônia
  • Vitória por 6 a 5
  • 1950 (Brasil)
  • México
  • Vitória por 4 a 0
  • 1954 (Suíça)
  • México
  • Vitória por 5 a 0
  • 1958 (Suécia)
  • Áustria
  • Vitória por 3 a 0
  • 1962 (Chile)
  • México
  • Vitória por 2 a 0
  • 1966 (Inglaterra)
  • Bulgária
  • Vitória por 2 a 0
  • 1970 (México)
  • Tchecoslováquia
  • Vitória por 4 a 1
  • 1974 (Alemanha Oc.)
  • Iugoslávia
  • Empate por 0 a 0
  • 1978 (Argentina)
  • Suécia
  • Empate por 1 a 1
  • 1982 (Espanha)
  • União Soviética
  • Vitória por 2 a 1
  • 1986 (México)
  • Espanha
  • Vitória por 1 a 0
  • 1990 (Itália)
  • Suécia
  • Vitória por 2 a 1
  • 1994 (Estados Unidos)
  • Rússia
  • Vitória por 2 a 0
  • 1998 (França)
  • Escócia
  • Vitória por 2 a 1
  • 2002 (Coreia do Sul/Japão)
  • Turquia
  • Vitória por 2 a 1
  • 2006 (Alemanha)
  • Croácia
  • Vitória por 1 a 0
  • 2010 (África do Sul)
  • Coreia do Norte
  • Vitória por 2 a 1
  • 2014 (Brasil)
  • Croácia
  • Vitória por 3 a 1
  • 2018 (Rússia)
  • Suíça
  • Empate por 1 a 1
  • 2022 (Catar)
  • Sérvia
  • Vitória por 2 a 0

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