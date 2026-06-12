Seleção Brasileira tenta manter tabu de quase 100 anos em estreias de Copa do Mundo; confira

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13) para dar o pontapé inicial em mais uma Copa do Mundo da Fifa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos. Se a história e o peso da camisa fizerem a diferença, o time poderá começar a disputa de 2026 com vitória. Pois, há quase 100 anos a Canainho não é derrota em estreias do Mundial.

O primeiro jogo é sempre marcado por muita tensão. O Brasil, no entanto, costuma ir bem nas estreias. Ao todo, são 17 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Os resultados negativos ocorreram justamente nas duas primeiras edições (1930 e 1934).

Na edição de 30, a seleção foi derrotada pela Iugoslávia por 2 a 1. Na seguinte, foi derrotada pela Espanha por 3 a 1 na estreia. Desde então, são 20 Copas sem revés nas partidas inaugurais. São 92 anos desde o últom resultado negativo em primeiros confrontos de Copa do Mundo.

A marca poderá ser mantida e ampliada caso a Seleção Brasileira liderada pelo técnico italiano supere os marroquinos. O duelo válido pelo Grupo C ocorre a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

BRASIL EM ESTREIAS DE COPAS DO MUNDO