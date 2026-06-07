Tabela da Copa do Mundo 2026: baixe e acompanhe todos os jogos
Competição terá início no dia 11 de junho
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com a participação de 48 seleções. Pela primeira vez, o torneio também será realizado em três paises: Canadá, Estados Unidos e México vão sediar o evento. Ao todo, serão 104 partidas disputadas. Para acompanhar tudo direitinho, você pode baixar a tabela da Copa do Mundo do Jogada.
BAIXE A TABELA DA COPA DO MUNDO DE 2026 ( CLIQUE NO LINK ABAIXO)
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