Tabela da Copa do Mundo 2026: baixe e acompanhe todos os jogos

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com a participação de 48 seleções. Pela primeira vez, o torneio também será realizado em três paises: Canadá, Estados Unidos e México vão sediar o evento. Ao todo, serão 104 partidas disputadas. Para acompanhar tudo direitinho, você pode baixar a tabela da Copa do Mundo do Jogada.

BAIXE A TABELA DA COPA DO MUNDO DE 2026 ( CLIQUE NO LINK ABAIXO)