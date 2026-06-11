Qual camisa de Copa do Mundo ficou mais bonita: do Ceará ou do Fortaleza?

Qual clube mandou melhor em sua camisa especial de Copa do Mundo em 2026: Ceará ou Fortaleza?

A do Ceará, lançada nessa quarta-feira (10) pela marca Vozão, já está à venda por R$ 249, nas lojas físicas e online do clube.

Já a camisa do Fortaleza, lançada em maio pela Volt, custa R$ 279 no modelo adulto e R$ 259 no tamanho infantil. A edição já está à venda nas lojas físicas do clube, mas ainda não na loja online.

Titular e reserva

Tanto o Ceará quanto o Fortaleza lançaram dois modelos cada (respectivamente, nas cores preta e amarela; e azul e amarela). As blusas mesclam a identidade dos clubes com detalhes nas cores da bandeira do Brasil.

E aí, torcedor, qual camisa você achou mais bonita?