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Qual camisa de Copa do Mundo ficou mais bonita: do Ceará ou do Fortaleza?

Ceará e Fortaleza lançaram camisas especiais para a Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
Jogada
Legenda: A camisa do Ceará custa R$ 249, enquanto a camisa do Fortaleza é vendida por R$ 279
Foto: Ceará SC e Fortaleza EC / Divulgação

Qual clube mandou melhor em sua camisa especial de Copa do Mundo em 2026: Ceará ou Fortaleza?

A do Ceará, lançada nessa quarta-feira (10) pela marca Vozão, já está à venda por R$ 249, nas lojas físicas e online do clube.

Já a camisa do Fortaleza, lançada em maio pela Volt, custa R$ 279 no modelo adulto e R$ 259 no tamanho infantil. A edição já está à venda nas lojas físicas do clube, mas ainda não na loja online.

Titular e reserva

Tanto o Ceará quanto o Fortaleza lançaram dois modelos cada (respectivamente, nas cores preta e amarela; e azul e amarela). As blusas mesclam a identidade dos clubes com detalhes nas cores da bandeira do Brasil.

E aí, torcedor, qual camisa você achou mais bonita?

inter@

 

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