Fortaleza lança uniformes em alusão à Copa do Mundo; veja detalhes

No clima da Copa do Mundo, o Fortaleza Esporte Clube lançou dois uniformes em alusão à Seleção Brasileira. As camisas são nas cores do país, misturando amarelo e verde, além de amarelo e azul.

Os uniformes tem assinatura da Volt, empresa parceira e fornecedora de material esportivo. A comercialização tem início no dia 10 de junho, nas lojas oficiais. Os valores não foram divulgados.

Com 48 seleções, o Mundial ocorre entre 11 de junho e 19 de julho. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia será na em um sábado (13), às 19h, diante do Marrocos. Vale ressaltar que a competição tem três países-sede em 2026: Estados Unidos, Canadá e México.