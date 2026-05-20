Exclusivo: Fernandinho revela bastidores do Ceará e abre o jogo sobre Mozart, Clássico-Rei e mais
Atacante concedeu entrevista exclusiva ao Jogada do Vozão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:52)
O Jogada do Vozão bateu um papo exclusivo com Fernandinho, atacante titular do Ceará. O jogador é homem de confiança do técnico Mozart e tem sido um dos destaques do time alvinegro. Ele revela bastidores do Vozão neste papo exclusivo e descontraído.
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