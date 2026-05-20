Quem é a favorita ao título da Copa do Mundo e o possível craque? IAs respondem
O Diário do Nordeste consultou cinco Inteligências Artificiais
A Espanha é a favorita ao título da Copa do Mundo de 2026. É o que apontam as principais Inteligências Artificiais (IAs) disponíveis no mercado. Em consulta do Diário do Nordeste sobre a temática, as cinco ferramentas pesquisadas colocaram a seleção espanhola como principal equipe do torneio e a mais próxima do título.
As IA's utilizadas foram: ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity e Grok. Em busca do hexacampeonato, o Brasil foi citado apenas pelo Grok, sendo ainda a 4ª força da competição.
Atual campeã, a Argentina é apontada como uma candidata, sem ser a favorita, em quatro aplicativos. Outro detalhe é que a França surge como 2ª força em todos os cenários.
Quem é a favorita ao título da Copa do Mundo de 2026?
- ChatGPT: Espanha (1º), França (2º), Argentina (3º) e Inglaterra (4º)
- Gemini: Espanha (1º), França (2º), Inglaterra (3º) e Argentina (4º)
- Copilot: Espanha (1º), França (2º), Argentina (3º) e Inglaterra (4º)
- Perplexity : Espanha (1º), França (2º), Inglaterra (3º) e Argentina (4º)
- Grok: Espanha (1º), França (2º), Inglaterra (3º) e Brasil (4º)
Craque do Mundial
O Diário do Nordeste também perguntou às IA's quem seria o melhor jogador da Copa do Mundo. O nome que mais apareceu como principal foi o atacante Mbappé, da França. A listagem também mostrou outras opções, como: Lamine Yamal (França); Harry Kane e Bellingham (Inglaterra); Haaland (Noruega); Olise (França), Messi (Argentina) e Vini Júnior (Brasil).
- ChatGPT: Mbappé (1º), Lamine Yamal (2º), Vini Júnior (3º) e Bellingham (4º)
- Gemini: Harry Kane (1º), Mbappé (2º), Lamine Yamal (3º) e Vini Júnior (4º)
- Copilot: Mbappé (1º), Lamine Yamal (2º), Vini Júnior (3º) e Lionel Messi (4º)
- Perplexity : Mbappé (1º), Haaland (2º), Lamine Yamal (3º) e Harry Kane (4º)
- Grok: Lamine Yamal (1º), Harry Kane (2º), Mbappé (3º) e Olise (4º)