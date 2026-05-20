Ypê orienta clientes a não descartarem produtos afetados e reforça reembolso

A Ypê orientou os consumidores a não utilizarem nem descartarem os produtos condenados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a empresa, a melhor conduta no momento é armazenar os produtos até segunda ordem.

Em um comunicado divulgado nessa terça-feira (19), a fabricante afirmou que o mesmo deve ser seguidos pelas redes supermercado, em respeito às determinações da Anvisa.

"A Ypê já comunicou toda a sua cadeia de distribuição e varejo para que os produtos abrangidos sejam imediatamente segregados e armazenados em áreas específicas, sem exposição à venda ou comercialização ao consumidor", informou a empresa.

A cautela vale para todos os lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com numeração final 1.

Caso os clientes prefiram o ressarcimento da compra, é necessário preencher um formulário disponível no site da companhia. A Ypê havia suspendido a opção de reembolso, na última semana, mas voltou a oferecê-la aos consumidores.

Como pedir reembolso da Ypê?

O formulário da Ypê pede dados do consumidor, incluindo nome, CPF, telefone, e-mail e também a chave Pix.

Outros campos dizem respeito aos dados de produtos e lotes "afetados pelo recolhimento". É preciso indicar:

Qual produto foi adquirido;

Lote do produto;

Tamanho da embalagem (90 ml ou 500 ml, 1, 2, 5 ou 7 litros);

Quantidade adquirida;

Data de fabricação;

Foto do produto.

No total, é possível adicionar até 20 produtos. Além disso, é opcional anexar nota fiscal ou cupom de compra dos produtos.

Legenda: Protocolo de atendimento está no site da marca. Foto: Reprodução / site da Ypê.

Anvisa manteve suspensão de produtos

A diretoria colegiada da Anvisa decidiu na última sexta-feira (15), por unanimidade, que está mantida a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca Ypê.

Os diretores da agência afirmaram, durante os votos, que as medidas adotadas pela empresa foram "insuficientes", citando que foram encontradas falhas no controle de qualidade da água utilizada na produção dos itens.

A Anvisa apontou que a suspensão tem caráter preventivo, afastando a hipótese de punição, e ressaltou que a empresa poderá se adequar às exigências conforme for adotando medidas corretivas. Após isso, uma nova análise deve ser feita, considerando as medidas implementadas.

O que diz a Ypê?

Desde a primeira notificação, a fabricante contesta a decisão da Anvisa. Conforme a Ypê, a inspeção realizada pela agência sanitária não encontrou sinais de contaminação nos produtos e as imagens divulgadas da fábrica em São Paulo não são de áreas em que há contato com os itens.

Além disso, a empresa afirmou que dispõe de controle de qualidade para identificar e descartar os itens que não seguem o padrão de qualidade exigido pela própria marca.

No comunicado dessa terça-feira, a Ypê reafirmou o compromisso com o público e as autoridades competentes. "A empresa continuará adotando todas as medidas cabíveis para demonstrar a a conformidade de seus produtos, inclusive mediante a apresentação de estudos e laudos realizados por laboratórios independentes habilitados pela Anvisa", disse.