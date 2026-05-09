Ypê consegue liberação de produtos após apresentar recurso, mas Anvisa mantém alerta

A fabricante de produtos de higiene e limpeza Ypê conseguiu um efeito suspensivo da decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a fabricação e a comercialização de produtos da marca, após apresentar um recurso administrativo junto ao órgão.

Mesmo assim, a Anvisa mantém o alerta de risco sanitário e orienta os consumidores a não usar os 23 itens com lotes de final 1 afetados pela decisão. A medida havia sido determinada na última quinta-feira (7), após uma análise das etapas de produção identificar risco à segurança sanitária dos produtos.

Segundo a Ipê, o protocolo do recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até novo posicionamento da agência reguladora, com base artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019.

A empresa alegou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de fornecer novos esclarecimentos técnicos à Anvisa.

Com o procedimento administrativo, os produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes podem continuar sendo fabricados e comercializados até nova manifestação da Anvisa.

A empresa afirmou, ainda, que seguirá em diálogo permanente com o órgão regulador para buscar uma solução definitiva.

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Alerta da Anvisa

Mesmo com o efeito suspensivo da decisão, a Anvisa informou que mantém o entendimento técnico sobre os riscos identificados na linha de produção da unidade da Química Amparo, em Amparo, São Paulo.

A agência destacou que o julgamento definitivo do recurso pela Diretoria Colegiada deve ocorrer nos próximos dias. Enquanto isso, o órgão orienta que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos “por segurança”.

Por sua vez, a Ypê defende que os produtos não apresentam qualquer risco ao consumidor, e que a marca possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes. Os produtos são testados e não possuem riscos, incluindo os itens das categorias:

Lava-louças;

Lava-louças concentrado;

Lava-roupas líquido;

Desinfetante.

"A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos", escreveu, em nota.

Em 2025, a empresa chegou a identificar um problema com uma linha de produtos. Na época, por meio de comunicado disponível no site da empresa, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos. Os lotes do produto foram recolhidos de forma voluntária.

Entenda o caso

A Anvisa realizou uma análise das etapas de produção que identificou risco à segurança sanitária dos produtos. Havia possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas. Assim, a Agência solicitou a suspensão da:

Fabricação;

Comercialização;

Distribuição;

Uso dos produtos.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

Durante a visita, foram encontradas falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, etapas consideradas críticas no processo produtivo em larga escala.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):