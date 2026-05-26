Lote de azeite de oliva da marca San Paolo é recolhido após fraude

O lote 260289 de azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo está sendo recolhida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por risco ao consumidor. O alerta emitido pela pasta nesta terça-feira (26) desclassifica o lote impróprio para consumo humano.

Amostras coletadas foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Goiás, e confirmaram a presença de mistura de outros óleos vegetais na composição do produto, caracterizando fraude.

Com base no resultado laboratorial, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular. Durante as apurações, o Mapa identificou irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do produto.

O endereço e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) informados nos rótulos e nos documentos fiscais não foram localizados ou confirmados. A empresa foi notificada pela SFA-SP, mas não apresentou manifestação dentro do prazo estabelecido e será autuada administrativamente.

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INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO USO

A Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo (SFA-SP) reforçou que a comercialização do produto constitui infração grave, e os estabelecimentos que mantiverem os itens à venda poderão ser responsabilizados.

O Ministério orienta os consumidores a interromperem imediatamente o uso do produto e solicitarem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Denúncias sobre a comercialização do lote podem ser registradas na plataforma oficial Fala.BR. O Mapa orienta ainda que os consumidores verifiquem atentamente as informações presentes nos rótulos dos produtos antes da compra.