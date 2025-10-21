Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa proíbe venda de marcas de azeite, sal do Himalaia e 'chá do milagre' por irregularidades

O órgão reforçou que ações como essa visam proteger a saúde da população

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Segundo a Anvisa, problemas têm relação com origem desconhecida dos produtos
Legenda: Segundo a Anvisa, problemas têm relação com origem desconhecida dos produtos
Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa segunda-feira (20), a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo do azeite extra virgem Ouro Negro. O produto foi alvo de denúncia por origem desconhecida e chegou a ser desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O rótulo indicava importação pela empresa Intralogística Distribuidora Concept Ltda., cujo CNPJ está suspenso na Receita Federal. Diante das irregularidades, a Anvisa ordenou a apreensão imediata dos lotes disponíveis no mercado.

Veja também

teaser image
País

Caso Igor Peretto: investigadores negam crime premeditado e triângulo amoroso

teaser image
País

Pai de aluna agride professor com socos em escola no Distrito Federal

Além disso, a agência também anunciou a suspensão de 13 lotes do sal do Himalaia moído (500g), da marca Kinino, com validade até março de 2027. A medida segue um recolhimento voluntário realizado pela fabricante, H.L. do Brasil Indústria e Comércio, após análises do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, identificarem teor de iodo abaixo do permitido.

A adição de iodo ao sal é obrigatória no Brasil e faz parte de uma política pública para prevenir doenças relacionadas à deficiência de iodo, como distúrbios da tireoide e problemas no desenvolvimento fetal.

Outro produto alvo de fiscalização foi o chamado “chá do milagre” — também conhecido como Pó do Milagre ou Pozinho do Milagre. A Anvisa determinou a proibição da comercialização e divulgação do item devido à composição e classificação desconhecidas.

Promessas de efeitos para emagrecer e contra doenças

As investigações constataram ainda que o chá era divulgado em redes sociais como Facebook e Instagram, com promessas terapêuticas irregulares, incluindo supostos efeitos para emagrecimento, tratamento da ansiedade e insônia, prevenção de câncer e estímulo sexual. Segundo a legislação, alimentos e chás não podem ter alegações terapêuticas.

A Anvisa reforçou que ações como essa visam proteger a saúde da população e garantir que produtos comercializados no país cumpram padrões de qualidade e segurança.

A orientação ao consumidor é interromper imediatamente o uso dos itens listados e notificar as autoridades sanitárias locais em caso de identificação desses produtos à venda.

Assuntos Relacionados
Segundo a Anvisa, problemas têm relação com origem desconhecida dos produtos
País

Anvisa proíbe venda de marcas de azeite, sal do Himalaia e 'chá do milagre' por irregularidades

O órgão reforçou que ações como essa visam proteger a saúde da população

Redação
Há 1 hora
Montagem de fotos mostra trechos do vídeo que registrou as agressões na escola do DF. O Pai da aluna está sendo contido enquanto golpeia o professor.
País

Pai de aluna agride professor com socos em escola no Distrito Federal

As agressões foram motivadas por uma "bronca" dada pelo educador para que a jovem deixasse de mexer no celular para copiar o conteúdo do quadro.

Redação
21 de Outubro de 2025
Fotos dos acusados do caso Igor Peretto e a vítima, justapostos um ao lado do outro em uma colagem.
País

Caso Igor Peretto: investigadores negam crime premeditado e triângulo amoroso

Depoimentos afastam versão do Ministério Público e apontam crime cometido por impulso; delegado é o único a sustentar premeditação

Redação
20 de Outubro de 2025
Imagem de duas bebidas para matéria sobre mortes confirmadas de intoxicação por metanol sobem para 9 no Brasil.
País

Mortes confirmadas após intoxicação por metanol sobem para 9 no Brasil

Ministério da Saúde registrou 47 ocorrências notificadas em quatro estados

Redação
20 de Outubro de 2025
Close-up mão puxando uma fatia de pizza quente, criando um puxão de queijo dramático com coberturas deliciosas em uma tábua de madeira rústica e fundo escuro.
País

Mulher morre após comer pizza no Interior de SP; caso é investigado

Polícia Civil apura suspeita de intoxicação alimentar; sobrinho da vítima também passou mal e foi internado

Redação
20 de Outubro de 2025
Bebidas apreendidas em São Paulo.
País

Garrafas com bebidas falsificadas são apreendidas em Santos

160 garrafas foram encontradas em frente a um imóvel no litoral paulista

Redação
19 de Outubro de 2025
imagem de dois ex-seminaristas que abandonaram a vocação para assumir um relacionamento.
País

Ex-seminaristas abandonam batina e assumem namoro: 'Era amor'

Melqui Ferraz teve conflitos entre a vocação religiosa e o sentimento pelo amigo Denisson Santos

Redação
19 de Outubro de 2025
Caso aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.
País

Investigador é afastado suspeito de abusar sexualmente de cinco presos no Amazonas

O policial civil teria chegado embriagado na delegacia e obrigado presos a manter relações sexuais

Redação
19 de Outubro de 2025
Ônibus tombado na rodovia em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, durante a noite, com equipes de resgate e moradores no local do acidente.
País

O que já se sabe sobre a tragédia com ônibus que matou 16 pessoas em PE

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no acidente. Veículo transportava mais de 30 passageiros

Redação
18 de Outubro de 2025
Buzeira era conhecido por ostentar muito luxo em suas redes sociais
País

PF envia para perícia esmeraldas no valor de R$1,7 bi encontradas com Buzeira

Pedras brutas apreendidas na casa do influenciador durante a Operação Narco Bet

Redação
18 de Outubro de 2025
Daniela enfrenta dificuldades para se comunicar na prisão, pois não fala o idioma do país
País

Superlotada e com histórico de mortes: como é a prisão onde brasileira está presa no Camboja

Detida há sete meses, a arquiteta Daniela Marys de Oliveira foi vítima de uma falsa promessa de emprego

Redação
18 de Outubro de 2025
Duas fotos em montagem. À esquerda, diversos ossos em posição vertical dentro de uma caixa de madeira. À direita, imagem ampliada do osso do crânio, com aspecto sujo e amarronzado.
País

Crânios e ossos humanos são encontrados em apartamento em São Paulo

Lápides, fotografias em preto e branco e uma caixa lacrada também foram localizados no imóvel

Redação
18 de Outubro de 2025
Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.
País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem de bebidas batizadas encontradas em fábrica clandestina durante investigações sobre metanol.
País

Grupo familiar é investigado por vender bebidas adulteradas com metanol

Polícia constatou que bebida "batizada" em fábrica clandestina matou duas pessoas em SP

Redação
17 de Outubro de 2025
Padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Nova Maringá
País

Polícia investiga suspeitos de vazar vídeo de padre com fiel em casa paroquial no MT

Vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar noiva de fiel da paróquia no banheiro do quarto do padre

Redação
17 de Outubro de 2025
Padre Luciano Braga Simplício
País

Padre flagrado com noiva de fiel é afastado

Jovem envolvida no caso registrou boletim de ocorrência por divulgação indevida de imagens

Redação
17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.
País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação
16 de Outubro de 2025
Polícia Federal durante fiscalização
País

Intoxicação por metanol: PF deflagra operação contra 24 empresas em 5 estados

Objetivo é rastrear origem da substância usada em bebidas adulteradas

Redação
16 de Outubro de 2025
Ana Paula Veloso Fernandes
País

'Serial killer' presa diz que também matou cães

Polícia Civil investiga a morte de 14 animais, sendo dez filhotes

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra recipiente com metanol
País

Brasil confirma oito mortes e 41 casos de intoxicação por metanol

O estado de São Paulo concentra 60,81% das notificações

Redação
16 de Outubro de 2025