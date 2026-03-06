Diário do Nordeste
Ex-goleiro Bruno tem liberdade condicional revogada pelo Tribunal de Justiça do RJ

O condenado pelo assassinato de Eliza Samudio deve retornar à prisão.

(Atualizado às 21:21)
País
Imagem do goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio.
Legenda: Bruno foi condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, que foi esquartejada e jogada para os cachorros.
Foto: Reprodução/Instagram.

A liberdade condicional do ex-goleiro Bruno Fernandes foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) na quinta-feira (5). A decisão foi tomada após o condenado pelo assassinato de Eliza Samudio descumprir medidas do livramento condicional. Conforme o Metrópoles, ele viajou para o Acre no começo de fevereiro e assinou um contrato profissional. 

Ele iria atuar como goleiro profissional do Vasco do Acre. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio. Ela foi assassinada a mando do jogador, em um crime triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. 

Na época, as investigações apontaram que a vítima foi esquartejada e jogada para os cachorros, segundo declarações do goleiro no julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2013.

Participação em jogos

Ainda segundo o Metrópoles, Bruno chegou a disputar pelo Vasco do Acre em uma partida pela 1ª fase da Copa do Brasil. No dia 28 de fevereiro, assinou um contrato com o Menezes Esporte Clube, time amador de Minas Gerais. 

“Acolho o parecer ministerial e revogo o livramento condicional concedido ao apenado na forma da primeira parte do artigo 87 do Código Penal. Expeça-se mandado de prisão, no regime semiaberto, com validade de 16 (dezesseis) anos”, diz trecho da decisão.

