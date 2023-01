Ex-goleiro Bruno tem liberdade condicional concedida por Justiça do RJ

O assassino de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes, teve a liberdade condicional expedida pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi proferida na quinta-feira (12), segundo o G1.

Na sentença, a juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais, considerou não haver impeditivo para a progressão do regime. O Ministério Público, contudo, já havia se manifestado contra a liberdade condicional do criminoso.

“Não há qualquer óbice concreto à concessão do livramento condicional ao apenado, na medida em que ele preenche o requisito objetivo necessário desde abril de 2022, conforme cálculo do atestado de pena atualizado”, sentenciou a juíza.

“O apenado [Bruno] desempenhou atividades laborativas após a concessão da progressão de regime e cumpriu regularmente as condições da prisão domiciliar”, observou a decisão, conforme o portal.

Relembre o caso

Legenda: Bruno também foi condenado pelo sequestro e cárcere privado do filho, recém-nascido à época do crime Foto: Divulgação

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses pelos crimes de assassinato e ocultação do cadáver de Eliza e também pelo sequestro e cárcere privado do filho, recém-nascido à época do crime.

Durante a investigação, o primo do jogador revelou que a vítima havia sido esquartejada e as partes do corpo dela foram dadas para cachorros comerem.