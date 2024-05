Animais de loja da Cobasi morrem afogados no Rio Grande do Sul

Todos os animais que estavam dentro de um pet shop da Cobasi em um shopping de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morreram afogados, incluindo aves, peixes e roedores. A informação foi confirmada pela empresa nesta sexta-feira (16).

A Cobasi alegou que o local, que fica no subsolo junto a um estacionamento, está inacessível e alagado, conforme noticiado pelo g1. A companhia não soube informar quantos bichos estavam na unidade.

Segundo a empresa, os funcionários da loja precisaram deixar a loja de forma emergencial após orientação das autoridades locais. Com isso, os animais foram deixados no local de modo seguro, de acordo com a Cobasi, mas o estágio da enchente impediu o trabalho de resgate.

“Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência até o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido ao nível da água”, defendeu a Cobasi, na nota oficial em que os óbitos dos bichos foram confirmados.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 12.108 já foram resgatados das inundações no estado entre o fim de abril até o início da noite desta sexta-feira (17).

TRAGÉDIA NO RS