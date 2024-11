Saiba quem é o padre de Osasco, um dos 37 indiciados pela Polícia Federal

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de 43 anos, pároco em Osasco (SP), é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado após o pleito que elegeu Lula como presidente em 2022.

De acordo com informações do Metrópoles, o religioso foi alvo de uma operação deflagrada para cumprir mandados de busca e apreensão em fevereiro deste ano. Ele está proibido de manter contato com os demais investigados e de sair do país.

O padre é ativo nas redes sociais, sendo considerado um influenciador digital, com cerca de 425 mil seguidores no Instagram. José Eduardo usa a rede social para fazer publicações antifeministas e vender cursos. Ele foi fundador da escola Maria Mater.

O pároco de Osasco chegou a lamentar a intimação da Polícia Federal para prestar depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado no país, ocorrida em 8 de janeiro de 2023. "Rezem por mim", escreveu ele.

Investigação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o padre fazia parte do "núcleo jurídico" do suposto grupo golpista.

“Como apontado pela autoridade policial, José Eduardo possui um site com seu nome no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigados em inquéritos correlacionados à produção e divulgação de notícias falsas’”, diz a decisão de Moraes que autorizou a operação de busca e apreensão contra o religioso.

Segundo a PF, o padre participou de uma reunião no dia 19 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, para discutir o plano golpista.