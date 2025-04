Ônibus com 50 passageiros tomba e deixa pelo menos dez mortos, em Minas Gerais

Um ônibus tombou entre os municípios de Araguari e Tupaciguara, em Minas Gerais, por volta das 3h40 desta terça-feira (8). Segundo a Prefeitura de Araguari, o transporte tinha cerca de 50 passageiros. Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros local confirmou que pelo dez pessoas morreram e 18 ficaram feridas.

A corporação detalha que duas das vítimas eram crianças de três e oito anos. Há indicação de que passageiros estejam debaixo do ônibus, mas não há confirmação.

Sobre a causa do acidente, os militares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo, e atravessou o canteiro central que liga as rodovias MG-423 e a MG-413. O transporte partia de Goiânia (GO) para Ribeirão Preto (SP).

Atendimento às vítimas

Em nota à imprensa, a Prefeitura de Araguari garantiu que "está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais de nossa rede no atendimento às vítimas". No comunicado, a gestão afirma que parte dos feridos foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

"A Prefeitura solicita à população que não se desloque à UPA, salvo em casos de urgência e emergência, e que aguarde a abertura da unidade de saúde mais próxima, a fim de garantir atendimento adequado aos feridos no acidente", completa a nota

Os trabalhos de resgate no local são feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros de Araguari, Tupaciguara e Uberlândia. Segundo o g1, cerca de cinco feridos estão internados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Cerca de nove pessoas estão com ferimentos graves, segundo os bombeiros. Há registro de pessoas presas às ferragens, mas não há informações sobre resgate. A corporação afirma que 46 vítimas foram identificadas no total.