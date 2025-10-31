Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Vencer o câncer

País

Menina de 3 anos vence câncer após um ano de tratamento, e anúncio emociona familiares; veja vídeo

Após enfrentar negligência médica e um diagnóstico tardio de leucemia, Jade, de Vespasiano (MG), comemora o fim da fase mais difícil do tratamento

Maria Clarice Sousa e Gabriel Bezerra* 15 de Outubro de 2025
Na esquerda, foto de uma senhora na varanda ao lado de um homem, apreciando a serenata que os alunos que estão na foto ao lado fizeram para ela.

País

Estudantes fazem serenata para senhora com Alzheimer, e vídeo repercute nas redes sociais

A ação dos alunos na parada de ônibus ganhou grande proporção

Gabriel Bezerra* 15 de Outubro de 2025
Falsa couve

País

Morre mulher que comeu 'falsa couve' em MG

Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, estava internada em estado grave

Redação 14 de Outubro de 2025
Foto que contém um pé de Nicotiana glauca, conhecida como charuteira, tabaco-arbóreo ou fumo bravo. Imagem usada em matéria sobre uma família que comeu a planta falsa-couve.

País

Quatro pessoas da mesma família são internadas após comerem 'falsa couve' em MG

Suspeita da investigação é de que pessoas tenham sido envenenadas acidentalmente pela planta

Redação 12 de Outubro de 2025
Policiais penais de Minas Gerais

Papo Carreira

Polícia Penal de MG publica edital com mais de 1 mil vagas

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos

Redação 03 de Outubro de 2025
O garoto está olhando para os piões batalhando ao lado de sua mãe

País

Estudante com microcefalia ganha 3º lugar em torneio de beyblade; comemoração viraliza nas redes

As competições ajudaram o garoto a superar seus desafios e desenvolver dificuldades cognitivas

Gabriel Bezerra 03 de Outubro de 2025
Uma montagem com duas fotos, do lado esquerdo o momento em que o dançarino caio sobre o teto e do lado direito no momento em que ele está em cima do muro

País

Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais

Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente

Gabriel Bezerra* 30 de Setembro de 2025
Foto de Laudemir e de Renê

País

Justiça bloqueia bens de empresário que matou gari em Belo Horizonte

Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso, usou arma da esposa delegada para cometer o crime

Redação 17 de Setembro de 2025
Montagem mostra selfie de Anielly Sousa Silva (à esquerda), presa suspeita de usa rede de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais, ao lado de print de caixa de mensagem anônimas acusando alguém de traição

País

Jovem é presa suspeita de criar página de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais

Mulher administrava um perfil no Instagram onde compartilhava difamações e cobrava para apagar conteúdos

Redação 15 de Setembro de 2025
Montagem com duas imagens: à esquerda, músicos da banda Nave Mãe no palco, de braços dados, diante de uma plateia, após uma apresentação. À direita, o compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, de cabelos e barba brancos longos, usando óculos e fones de ouvido grandes, com expressão emocionada

Verso

Hermeto Pascoal assistiu show da banda Nave Mãe pelo celular antes de morrer

Artista havia cancelado participação no evento no meio da semana devido ao estado de saúde

Redação 15 de Setembro de 2025
