Após enfrentar negligência médica e um diagnóstico tardio de leucemia, Jade, de Vespasiano (MG), comemora o fim da fase mais difícil do tratamento
A ação dos alunos na parada de ônibus ganhou grande proporção
Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, estava internada em estado grave
Suspeita da investigação é de que pessoas tenham sido envenenadas acidentalmente pela planta
O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos
As competições ajudaram o garoto a superar seus desafios e desenvolver dificuldades cognitivas
Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente
Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso, usou arma da esposa delegada para cometer o crime
Mulher administrava um perfil no Instagram onde compartilhava difamações e cobrava para apagar conteúdos
Artista havia cancelado participação no evento no meio da semana devido ao estado de saúde