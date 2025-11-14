Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mineradora BHP é condenada em Londres por rompimento de barragem de Mariana (MG)

Vítimas consideraram decisão da Justiça britânica uma "vitória histórica".

Escrito por
, e
País
imagem aérea mostra lama e muitos objetos, inclusive um carro, após a tragédia de mariana, em minas gerais.
Legenda: Rompimento da barragem de rejeitos matou 19 pessoas e devastou várias localidades com lama tóxica, em 2015.
Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP.

A mineradora australiana BHP foi condenada pelo Tribunal Superior de Justiça de Londres, nesta sexta-feira (14), pelo rompimento da Barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A empresa é acionista da Samarco, responsável pelo desastre.

O colapso da barragem de rejeitos da mina de ferro matou 19 pessoas e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, em 2015.

O valor da indenização a ser paga deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026.

Segundo a decisão da Justiça inglesa, “o risco de colapso da barragem era previsível". "Diante dos sinais óbvio de rejeitos saturados e contrativos e de números incidentes de infiltração e fissuras, foi imprudente continuar a elevar a barragem ao longo do alinhamento do recuo de ausência de uma análise escrita adequada da estabilidade do recuo e dos riscos associados”, diz a Justiça.

A análise feita no documento informa que um teste de estabilidade teria identificado fatores de segurança. 

Veja também

teaser image
País

Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil de propina por mês, diz PF

teaser image
País

Explosão seguida de incêndio atinge galpão com fogos de artifício em SP

"Vitória histórica", comemoram vítimas

"Centenas de milhares de vítimas do rompimento da barragem obtiveram uma vitória histórica", afirmou em um comunicado o escritório de advocacia Pogust Goodhead, que representa os demandantes.

"É a primeira vez que uma empresa envolvida na tragédia é considerada responsável, o que estabelece um precedente histórico para a responsabilidade corporativa internacional", acrescentou a nota. Segundo os advogados, as vítimas agora podem reivindicar indenizações na Inglaterra.

A BHP anunciou, em comunicado, que deve apresentar um recurso contra a decisão, por considerar o processo britânico "redundante em relação às reparações e indenizações já realizadas no Brasil".

"No Brasil, não foi feita justiça"

Em 25 de outubro, quando o julgamento em Londres havia acabado de começar, as autoridades brasileiras assinaram com as empresas um acordo de indenização de R$ 132 bilhões.

"No Brasil, não foi feita justiça", afirmou, em março, em Londres, Pamela Rayane Fernandes, uma das três vítimas presentes no último dia do julgamento, que perdeu a filha de cinco anos na tragédia.

A BHP, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, afirma que "240 mil demandantes na ação coletiva do Reino Unido que já receberam compensação no Brasil assinaram renúncias completas. Acreditamos que isto reduzirá significativamente o tamanho e o valor dos pedidos na ação coletiva do Reino Unido".

"Foi uma tragédia terrível. Desde o início, a BHP Brasil esteve e continua comprometida em apoiar a reparação e a compensação no local. Passível de apelações, qualquer avaliação de danos será determinada em julgamentos posteriores que se espera que terminem em 2028 ou 2029", afirmou Brandon Craig, presidente da BHP Minerals Americas.

Mas os advogados das vítimas afirmam que o acordo da BHP com as autoridades brasileiras envolve menos de 40% dos afetados.

Tragédia em Mariana

No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos no subdistrito de Bento Rodrigues matou 19 pessoas e devastou várias localidades com lama tóxica - que se estendeu por 650 quilômetros ao longo do rio Doce até o Oceano Atlântico.

Os demandantes recorreram à Justiça britânica, insatisfeitos com os processos realizados no Brasil, reivindicando 36 bilhões de libras (mais de 47 bilhões de dólares ou R$ 250 bilhões) em perdas e danos.

Assuntos Relacionados
imagem aérea mostra lama e muitos objetos, inclusive um carro, após a tragédia de mariana, em minas gerais.
País

Mineradora BHP é condenada em Londres por rompimento de barragem de Mariana (MG)

Vítimas consideraram decisão da Justiça britânica uma "vitória histórica".

AFP, Agência Brasil e Redação
Há 1 hora
Colagem mostra a sequência de explosões.
País

Explosão seguida de incêndio atinge galpão com fogos de artifício em SP

O incidente ocorreu no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto durante audiência no Senado.
País

Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil de propina por mês, diz PF

Dinheiro desviado era pago por meio de empresas e até de uma pizzaria.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem de foto da ex-nora de Lula e dinheiro apreendido pela PF.
País

Ex-nora de Lula é alvo da PF por suspeita de corrupção no MEC

Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão.

Redação
13 de Novembro de 2025
cristian cravinhos fazendo sinal de positivo com a mão, em cima de uma motocicleta.
País

Cristian Cravinhos sofre acidente de moto e leva 15 pontos

Condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, ele se recupera em casa após ser atingido por um carro.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, durante oitiva no Senado no âmbito da CPMI que investiga a fraude no INSS.
País

Fraude no INSS: PF prende ex-presidente da instituição

Alessandro Stefanutto deixou o cargo em abril, após descobrirem esquema.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem da influenciadora Maria Eduarda, que nega ser Japinha do CV.
País

Mulher nega ser 'Japinha do CV': 'Essa menina não existe'

Maria Eduarda acrescentou que há 'coisas' em sua vida que prefere deixar no passado.

Redação
12 de Novembro de 2025
Presos são colocados dentro de viatura por agentes de segurança.
País

Sete líderes do CV mudam para presídios federais após megaoperação no RJ

Transferência reforça ofensiva do governo fluminense após onda de ataques.

Redação
12 de Novembro de 2025
Colagem de fotos do caminhão bloqueando Rodoanel.
País

Motorista de caminhão com falsa bomba em SP ficou em 'estado de choque'

Rodoanel Mário Covas passou mais de 5h interditado; motorista ficou em estado de choque.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem das reféns Nayara e Eloá, do caso de cárcere privado que marcou o Brasil.
País

Nayara Rodrigues, sobrevivente do Caso Eloá, escolheu vida reservada

Caso foi relembrado após a Netflix lançar um documentário sobre o crime.

Redação
12 de Novembro de 2025
Uma montagem, com duas fotos de Mônica posando em frente a antena parabólica, do lado esquerdo quando mais nova e do lado direito em 2018
País

'Eu na antena parabólica': Personagem de meme reconstrói casa após enchente

Jovem do Rio Grande do Sul lançou vaquinha e, em menos de 10 dias, conseguiu mais de R$ 13 mil.

Redação
12 de Novembro de 2025
Trecho do Rodoanel Mário Covas Oeste com grande congestionamento
País

Caminhão bloqueia trecho do Rodoanel em SP; Polícia descarta suspeita de bomba

Resgate ocorreu por volta de 9h20.

Redação
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba (SP) recém-afastado do cargo, sorridente com blazer cinza e camisa azul, formando um coração com as mãos em fundo claro.
País

PF aponta Rodrigo Manga como líder de organização criminosa

'Prefeito tiktoker' é suspeito de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Colagem mostra dois momentos da agressão, com o homem pegando o capacete e desferindo golpes contra a vítima.
País

Homem ataca colega de trabalho com golpes de capacete em Salvador; veja vídeo

Até o momento, ninguém foi preso; caso ocorreu no último sábado (8).

Redação
11 de Novembro de 2025
Imagens mostram o momento do confronto com as forças de segurança da COP 30.
País

Manifestantes entram em confronto com seguranças no 2º dia da COP30, em Belém

O grupo formado, em maioria, por representantes de tribos indígenas se dispersou após confusão.

Redação
11 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra Gabrielle à esquerda e Laís à direita. Gabrielle é uma jovem de cabelo loiro e óculos de armação transparente. Laís é uma jovem de traços mais finos e tem cabelos castanhos. Imagem usada para matéria sobre morte de mulher em Sepetiba motivada por guarda de filha da vítima.
País

Caso Laís: Polícia do RJ busca suspeita de assassinar mulher para ter a guarda da filha dela

A suspeita é a atual esposa do ex-marido da vítima.

Redação
11 de Novembro de 2025
foto do influenciador fitness Renato Cariani na praia.
País

Zanin nega pedido de Renato Cariani para suspender ação por tráfico

Defesa do influenciador diz que o judiciário paulista tem "incompetência absoluta" para julgar o caso.

Redação
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sentado em cadeira no Plenário da Corte federal.
País

Moraes suspende inquérito sobre remoção de corpos após operação no RJ

Familiares dos mortos eram alvo da ação após retiraram cadáveres da mata.

Redação
11 de Novembro de 2025
Pessoa de camisa azul colocando azulejo branco em parece com cimento.
País

Reforma Casa Brasil: quem está com o nome negativado pode se inscrever?

Programa é uma nova linha de crédito para reforma de moradias em áreas urbanas.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
Imagem de carro destruído após acidente.
País

Carro despenca de viaduto em São Paulo, e 4 jovens morrem

Uma pessoa sobreviveu.

Redação
10 de Novembro de 2025