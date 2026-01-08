A escritora Heloisa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos, morreu na noite de quarta-feira (7). Conhecida por ser filha de Olavo de Carvalho, o corpo dela foi encontrado por um amigo, na cama de sua residência em Atibaia, no interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. O irmão de Heloisa, Davi de Carvalho, pediu por orações para a alma dela. "Pode parecer meio contraditório, considerando todas as desavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir a vocês que, quem puder, faça uma oração por sua alma", escreve nos stories do Instagram.

Apesar de ser filha de Olavo de Carvalho, Heloisa chegou a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), chegando a militar na esquerda e criticar o governo de Jair Bolsonaro.

Intoxicação por medicamentos

Heloisa teria dado entrada em um hospital, na terça-feira (6), com suspeita de intoxicação por medicamentos. No entanto, ela recebeu alta depois do atendimento médico.

Ao Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) declarou que "o caso foi registrado no plantão da Delegacia de Atibaia e devido à natureza os detalhes serão preservados".