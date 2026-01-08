Diário do Nordeste
Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, morre aos 56 anos

Corpo de escritora foi encontrado na casa dela em Atibaia, no Interior de São Paulo.

Imagem de Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, que morreu aos 56 anos.
Legenda: Informações preliminares apontam que o corpo de Heloisa foi encontrado por um amigo.
Foto: Reprodução/Instagram.

A escritora Heloisa de Carvalho Martin Arribas, de 56 anos, morreu na noite de quarta-feira (7). Conhecida por ser filha de Olavo de Carvalho, o corpo dela foi encontrado por um amigo, na cama de sua residência em Atibaia, no interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles

Ainda não há detalhes sobre a causa da morte. O irmão de Heloisa, Davi de Carvalho, pediu por orações para a alma dela. "Pode parecer meio contraditório, considerando todas as desavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir a vocês que, quem puder, faça uma oração por sua alma", escreve nos stories do Instagram. 

Apesar de ser filha de Olavo de Carvalho, Heloisa chegou a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), chegando a militar na esquerda e criticar o governo de Jair Bolsonaro. 

Intoxicação por medicamentos

Heloisa teria dado entrada em um hospital, na terça-feira (6), com suspeita de intoxicação por medicamentos. No entanto, ela recebeu alta depois do atendimento médico.

Ao Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) declarou que "o caso foi registrado no plantão da Delegacia de Atibaia e devido à natureza os detalhes serão preservados".

