Olavo de Carvalho morre aos 74 anos

O escritor e apoiador do conservadorismo político Olavo de Carvalho, morreu na noite dessa segunda-feira (24) aos 74 anos, em um hospital de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. O anúncio foi feito pela família dele nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (25). A causa do falecimento não foi revelada.

Carvalho deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. "A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", diz a publicação.

Autointitulado professor de Filosofia, embora não tivesse formação na área, ele é considerado um ex-guru do bolsonarismo. O escritor já foi elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), mas alvo de críticas por parte dos militares que ocupavam o alto escalão.

Ao tomar conhecimento da morte de Carvalho, ainda na madrugada desta terça, Bolsonaro se manifestou sobre a partida do escritor, a quem ele considera como "um dos maiores pensadores da história do nosso país".

"Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre", complementou o mandatário.

Internações

Olavo de Carvalho passou por diversos problemas de saúde no ano passado. Em 8 de julho de 2021, o escritor teve crise de angina e precisou ser submetido a tratamento para compensação cardíaca no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor), em São Paulo.

Cinco dias depois, ele passou por uma cirurgia de emergência na bexiga, mesma região que ele já havia sido operado em maio do mesmo ano, nos EUA.

No dia 9 de agosto, Carvalho voltou ao InCor com quadro clínico de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica.