Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Ceará entram em campo, neste sábado (14), às 16h30, pelo primeiro jogo da grande final do Campeonato Cearense 2025. Com 46 títulos para cada lado, o Clássico-Rei domina a competição há bastante tempo. O duelo inicial do estadual, que tem expectativa de grande público, está marcado para a Arena Castelão.

Desde 2017, são doze vezes em 17 anos que Fortaleza e Ceará disputam o título de campeão estadual. Além disso, há 29 anos que Leão e Vozão alternam como campeões do Estadual. Em números de títulos, os dois estão igualados: 46 títulos para cada lado. Conquistar a taça do Manjadinho definirá uma hegemonia no Estado.

O Fortaleza está há seis Clássicos-Rei sem conseguir vencer, com quatro empates e duas derrotas. A última vez que o Leão venceu foi em 2023, ano que conquistou o pentacampeonato. Por outro lado, nas últimas dez finais, o Tricolor de Aço foi campeão em sete edições: 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. No Século XXI, foram 15 finais, com nove títulos tricolores e dez vitórias, em 26 jogos.

O Vovô chega para o confronto confiante depois de avançar na Copa do Brasil. Léo Condé teve apenas dois treinos e tem dúvidas no time que saiu de campo desgastado após eliminar o Confiança-SE. No recorte apenas do estadual, o Ceará tem a melhor campanha, com 100% de aproveitamento em sete jogos, com 19 gols marcados e apenas 3 sofridos.

Na história, esse será o Clássico-Rei de número 612 da história. Em 611 jogos, o Fortaleza venceu 188 vezes, enquanto o Ceará levou a melhor em 207 oportunidades. Já o empate prevaleceu em 216 jogos. Os dados são do pesquisador David Barboza.

ONDE ASSISTIR

A final terá transmissão da TV Verdes Mares. além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço chega com toda força, após vencer o Clássico das Cores por 1 a 0, com gol de Lucero. Para o Clássico-Rei, Juan Pablo Vojvoda tem dois atletas como dúvida: Eros Mancuso, lateral-direito, está com um trauma no joelho direito; e Brítez, zagueiro, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

Por outro lado, poderá contar com Marinho de volta a titularidade, após voltar do Departamento Médico no último dia 8, com um desconforto na posterior da coxa esquerda. No Clássico do dia 8 de fevereiro, Emmanuel Martínez, meio-campista, não foi relacionado, porque estava em tratamento no DM. Na última coletiva de imprensa pré-jogo, na quarta-feira (12), o atleta conversou sobre o clima do grupo para o confronto.

“Chegamos com o time muito forte. Fizemos uma grande partida no último jogo, chegamos com força e com bom futebol. [...] Estamos muito focados e sabemos que independente da estratégia que o professor [Juan Pablo Vojvoda] possa nos dar para nós, temos que focar no trabalho. [...] Posso te garantir que vamos fazer um grande jogo!” Emmanuel Martínez Meio-campista do Fortaleza

Martínez pode estar entre os titulares de Vojvoda. Outro nome que o treinador argentino pode colocar na onzena, é de Lucas Sasha, que no primeiro Clássico, não disputou por ter sido expulso no jogo contra o Floresta, no dia 30 de janeiro.

COMO CHEGA O CEARÁ

O Ceará vive bom momento na temporada, com uma sequência de 11 partidas de invencibilidade, 9 vitórias e 2 empates. No recorte do Cearense, o Vozão tem melhor defesa e ataque da competição. O Alvinegro de Porangabuçu marcou 19 gols em sete partidas, uma média de 2,7 gols por jogo. Já na linha defensiva, a equipe sofreu apenas 3 gols no estadual.

Bruno Ferreira esteve abaixo da meta alvinegra em quatro desses jogos, diante de Barbalha e Fortaleza, na fase de grupos, além de dois duelos contra o Maracanã, pela semifinal. A única vez que teve a defesa vazada foi no Clássico-Rei.

"É outro jogo, como clássico é, não pode errar. Todos sabemos que tem que dar o algo a mais, tem que ter aquela corrida a mais, a falta precisa, o chute no gol preciso, na hora de tirar a bola também. Clássico é uma surpresa e eu espero não ser surpreendido", destaca o arqueiro do Vovô. Bruno Ferreira goleiro do Ceará

Embalado com a classificação na Copa do Brasil, o Ceará quer levar vantagem para o jogo da volta. O técnico Léo Condé teve dois dias de preparação no CT de Porangabuçu para montar a estratégia alvinegra. Lesionado ainda no primeiro tempo do último jogo, Ramon Menezes deve ficar de fora. A outra incógnita fica por conta de Pedro Raul, que sentiu desconforto, mas deve ir para o duelo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Martínez, Pol Fernández, Lucas Sasha; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FORTALEZA x CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Local: Arena Castelão

Data: 15/03/2025 (domingo)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE)

Árbitro Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR)

Árbitro Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)

Quarto Árbitro: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

Quinto Árbitro: Gizeli Casaril (FIFA-SC)

VAR: Wagner Reway (FIFA-SC)