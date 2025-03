Fortaleza formaliza proposta por Deyverson e decisão está nas mãos do jogador, confirma Cuca

Um dos alvos do mercado do Fortaleza, o atacante Deyverson tem em mãos proposta do Tricolor. A decisão, agora, cabe ao jogador e ao Atlético-MG, que avalia a possibilidade de liberar o atacante.

Quem confirmou a formalização da proposta leonina foi o técnico Cuca, do Galo, afirmando que a oferta do time cearense é tentadora pelo tempo de contrato.

"O Deyverson recebeu uma proposta de três anos de trabalho. Isso é uma situação complexa, você tem que pensar em tudo...'ah, mas quando o Deyverson veio do Cuiabá, nós abrimos as portas pra ele'. Sim, mas hoje o Fortaleza oferece três anos de contrato. Ele tem 34 anos, tem a mãe com câncer, tem duas pensões pra pagar, e busca o futuro, a independência dele, mesmo com 34 anos, até os 37", disse o treinador, em entrevista coletiva após o título mineiro.

O Diário do Nordeste apurou que o técnico Cuca tem o desejo de contar com o centroavante no elenco mineiro. Porém, afirmou ainda que a diretoria precisa se movimentar para isso.

"Agora, cabe a nós fazermos alguma coisa por ele. Se não fizer, ele vai seguir a vida dele", finalizou.

VONTADE DE DEYVERSON

O jogador também falou sobre a possibilidade de sair do Galo para o Leão, mas desconversou sobre a decisão que irá tomar.

"Eu fico feliz por isso, que quando surge interesse de alguns clubes é porque a gente está fazendo um trabalho bom. Fico feliz por esse interesse, rolou um boato, algumas conversas na internet aí, que eu fiquei vendo aí no dia a dia, mas tá na mão de Deus, entrego na mão de Deus", disse, garantindo que a decisão passará também pelo contato entre seu staff e o clube mineiro.

"Tenho contrato com o Galo ainda, vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, que vai ser dialogado aí com o empresário, com o clube, não sei, e esperar".

O atacante chegou ao Atlético-MG em 2024 e tem contrato com time até dezembro deste ano. Em 2025, fez 10 jogos e marcou dois gols.