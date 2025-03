Torcedores do Fortaleza protestam com faixas no CT do clube: 'Honrem a camisa'

Faixas de protesto foram penduradas na entrada do Centro de Treinamento do Fortaleza durante a madrugada desta sexta-feira (21). Prestes a disputar o segundo jogo da final do Campeonato Cearense, que ocorre no sábado, o grupo comandado por Vojvoda tem recebido críticas de torcedores pelo momento ruim.

Entre as mensagens, estavam: "Honrem a camisa", "Mais futebol, menos desculpa", "Pra jogar no Fortaleza tem que ter disposição" e "exigimos um time campeão".

O tricolor não vem de boa sequência neste início de temporada. Depois de perder o primeiro Clássico-Rei da final, foi derrotado pelo Sousa pela Copa do Nordeste na quarta-feira.

A equipe volta a campo neste sábado (22), quando volta a enfrentar o Ceará no segundo jogo da final do Cearense. Derrotado por 1 a 0 na ida, o Leão do Pici precisa vencer o adversário por dois gols de diferença para ser campeão. Caso vença por um gol de diferença, o duelo vai para os pênaltis.