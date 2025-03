Antero Neto assume novo desafio no Grupo Globo após final do Campeonato Cearense 2025

O narrador Antero Neto foi convidado para integrar de forma definitiva a equipe esportiva do Grupo Globo, no Rio de Janeiro. Ele assume o novo desafio após narrar a final do Campeonato Cearense 2025, neste sábado, na TV Verdes Mares.

Antero tem uma trajetória exitosa no Sistema Verdes Mares, com mais de 15 anos na empresa. Durante este período, chegou a assumir como narrador do Sportv entre 2013 e 2017, retornando para o SVM em seguida. Em seu retorno ao Sistema Verdes Mares, Antero Neto narrou os principais jogos da TV Verdes Mares e da Rádio Verdinha, além de ser apresentador de programas de rádio e televisão e coordenador da equipe de esportes do Jogada, perfil de esportes da Verdinha, TV Diário e Diário do Nordeste, vinculada à gerência de esportes do SVM.

Sou muito grato por todas as oportunidades no SVM: cobrir Copa do Mundo, Copa das Confederações, grandes momentos esportivos. Também pela oportunidade de um ter um crescimento profissional fora dos microfones, no campo da gestão. Tudo isso me deu mais experiência para conseguir alçar novos voos. Estou me sentindo preparado e confiante, e esse período do SVM me ajudou muito para isso. Antero Neto Narrador esportivo

Para o diretor de jornalismo e esporte do Sistema Verdes Mares, Gustavo Bortoli, a ida de Antero para o Grupo Globo é um reconhecimento de todos os profissionais que fazem parte do SVM.

"É importante enfatizar a alegria e a felicidade que o Sistema Verdes Mares tem hoje em ver que um de seus filhos, um profissional tão competente quanto o Antero, está tendo esta oportunidade, que também é um reconhecimento pelo trabalho dele. O sentimento para a direção de jornalismo e esporte é de que junto com o Antero está indo cada um de nós, cada um dos profissionais e muito da nossa empresa junto. Porque o Antero hoje é um multiprofissional que atende os vários veículos do Sistema Verdes Mares", disse.

Reconhecimento do Trabalho

A ida de Antero para o Grupo Globo é vista como momento de reconhecimento para o bom trabalho do profissional e motivo de orgulho dos profissionais da gerência de esportes do SVM.

Vou fazer um paralelo com o futebol. Enquanto empresa, enquanto equipe de esporte, a ida do Antero para o grupo Globo é como a ida de um dos nossos para a Seleção Brasileira. Ele continuará muito conectado com o Sistema Verdes Mares e principalmente com o público cearense, pois está indo para nosso grande parceiro, que é o Grupo Globo. Então nos orgulhamos e nos sentimentos representados por ele. Sinal que nosso trabalho aqui está sendo visto, o trabalho das pessoas está sendo reconhecido. Nos orgulha e nos impulsiona cada vez mais. Gustavo de Negreiros Gerente de Esportes do Sistema Verdes Mares

A última missão de Antero Neto no Sistema Verdes será neste sábado (22), quando o narrador comandará a transmissão da grande final do Campeonato Cearense, entre Ceará e Fortaleza, na tela da TV Verdes Mares.