Fortaleza libera check-in para jogo contra o CRB na Copa do Nordeste

A realização de check-in para sócios-torcedores do Fortaleza para a partida contra o CRB, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta terça-feira (25), às 12h, com ingressos a partir de R$ 15.

Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. O Tricolor do Pici é o terceiro colocado do Grupo A.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.