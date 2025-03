Bahia x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Campeões no último final de semana de seus respectivos estaduais, Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (26), às 19h, em jogo atrasado pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O confronto é o último teste dos times antes de suas estreias na Série A do Brasileirão. O clássico nordestino acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

O Vozão chega embalado depois de empatar em 1 a 1, com o Fortaleza, e conquistar o bicampeonato invicto. Além disso, o Ceará tem o melhor aproveitamento entre os times que disputam a Série A, com 84,4%, no recorte atual. O time comandado por Léo Condé soma 14 partidas sem derrota na temporada, com uma sequência de 11 vitórias e 3 empates.

Já o Bahia bateu o Vitória na grande final do Campeonato Baiano e levantou o 51º título estadual. O time de Rogério Ceni encara o Ceará antes de estrear no Brasileirão, domingo, diante do Corinthians. A equipe tem baixas e deve poupar parte dos titulares para o compromisso de hoje à noite.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO COM DESFALQUES

Para o duelo em Salvador, o Vozão não poderá contar com o artilheiro da equipe no ano, Pedro Raul, poupado e que trata desconforto na capital cearense. O camisa 9, que soma cinco gols em seis partidas, teria jogado no “sacrifício” o último Clássico-Rei, com dores no tornozelo. Outra ausência no ataque será Guilherme, que também alegou dores após a última partida.

Além dos dois atacantes, Marcos Victor e Matheus Bahia também são baixas por terem vínculo contratual com o Esquadrão Tricolor. Tudo indica que Nícolas ganha a vaga na lateral-esquerda, enquanto Galeano forma o trio ofensivo do Ceará ao lado de Fernandinho e Aylon.

Léo Condé relacionou 22 jogadores para o confronto na Fonte Nova e, tendo em vista que o próximo jogo é somente na segunda-feira, o treinador deve utilizar força máxima. A lista de lesionados ainda conta com Richardson, Ramon Menezes, Bruno Tubarão e Pedro Henrique.

O Ceará tem 10 pontos e ocupa a terceira posição, com a mesma pontuação do líder e vice-líder. no grupo B da Copa do Nordeste, com cinco jogos disputados. A equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota na campanha. Detentor de três títulos da competição, o Vovô não a descarta tendo em vista que os duelos eliminatórios estão previstos para o segundo semestre do ano.

ESQUADRÃO “ALTERNATIVO”

Com um calendário mais apertado, o Bahia teve apenas um dia de atividade para montar o time que entra em campo hoje. O tricolor lidera grupo com 10 pontos somados, tendo dois jogos a menos na fase de grupos. Rogério Ceni deve ir com um time "alternativo", como fez diante do CSA, também pela Copa do Nordeste.

Naquela ocasião, o treinador poupou suas principais peças para a final do Baianão. Agora, além do curto tempo de descanso depois da final que foi domingo, no próximo final de semana tem a primeira rodada da Série A diante do Corinthians.

O lateral-direito Santiago Arias e o atacante Luciano Rodríguez foram cedidos para suas seleções, Colômbia e Uruguai, para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No último final de semana, Luciano Juba e William José assumiram a titularidade.

Em situação mais confortável no Nordestão, o Esquadrão pode até garantir vaga nas quartas de final da competição de forma antecipada, caso vença o Ceará, com um jogo a menos. O duelo da noite marca o reencontro de Erick Pulga com o Vovô, depois de sua ida para o Bahia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo [Danilo Fernandes]; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Cauly; Kayky e Willian José [Tiago]. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | BAHIA X CEARÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Fortaleza-CE

Data: 25/03/25 (quarta-feira)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistente 1: Schumacher Marques Gomes (PB)

Assistente 2: Paulo Ricardo Alves Farias (PB)

Quarto Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA)