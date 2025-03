Fortaleza x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Mais um Brasileirão na conta do Fortaleza. Em 2025, é a sétima vez consecutiva que o Tricolor de Aço permanece na elite nacional. Para iniciar os trabalhos, vai enfrentar o Fluminense, neste sábado (29), a partir das 18h30, na Arena Castelão. Em 2024, o Leão terminou o campeonato na 4ª colocação, com 68 pontos.

O adversário, o Fluminense, em 2024, ficou em 13º lugar com 46 pontos. Para o confronto, dois atletas reencontraram as equipes que atuaram recentemente: Diogo Barbosa, lateral-esquerdo do Fortaleza, que estava no Tricolor das Laranjeiras; e Hércules, volante do Fluminense, que jogou pelo Leão do Pici na temporada passada. No retrospecto, desde que o Laion voltou para a Série A, foram 14 jogos, sendo que dois foram pela Copa do Brasil de 2022. No total, são sete vitórias do Flu, três vitórias do Fortaleza e quatro empates.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza vem pressionado para a estreia. Há quatro jogos sem conseguir vencer e depois de perder o título de campeão Estadual, Juan Pablo Vojvoda quer mudar o cenário e reencontrar o caminho das vitórias. O treinador tem dificuldades, tendo em vista que o Departamento Médico conta com cinco atletas: o zagueiro Brítez, com uma entorse no tornozelo esquerdo; o atacante Breno Lopes, que sofreu uma fratura no antebraço direito; o atacante Renato Kayzer, com um estiramento muscular posterior na coxa direita; o zagueiro David Luiz, que teve um desconforto muscular no adutor direito; e o lateral-direito Tinga, com um desconforto muscular na panturrilha direita.

Por outro lado, Vojvoda terá o retorno do zagueiro Kuscevic, que estava disputando as Eliminatórias da Copa pela Seleção do Chile. Coin a janela de transferências aberta, o Fortaleza oficializou as contratações dos atacantes Allanzinho, que estava no Ferroviário e Deyverson, que chegou a Fortaleza nesta sexta-feira (28), com contrato de três anos. Ele estava no Atlético/MG.

COMO CHEGA O FLUMINENSE

O Fluminense foi vice-campeão Carioca e quer ter um início no Brasileirão melhor que ano passado, que fez seis pontos em 12 rodadas. Para viajar, o técnico Mano Menezes tem problemas de desfalques importantes. O volante Otávio foi diagnosticado com rompimento do tendão de Aquiles e não enfrentará o Fortaleza. Quem poderá assumir a titularidade é Hércules, ex-Fortaleza. Será o primeiro reencontro dele com a antiga equipe.

Legenda: O Fluminense manteve base do ano passado e foi vice-campeão carioca de 2025 Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Os outros desfalques são o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e o meia Paulo Henrique Ganso, que ainda não foi liberado para trabalhar após ter feito uma ablação no coração, além de Riquelme e Isaque, com lesão no joelho e Renato Augusto em transição.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Titi, Kuscevic, Bruno Pacheco; Pol Fernández, Martinez, Lucas Sasha; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fabio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA X FLUMINENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão

Data: 29/03/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Árbitro de vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

AVAR: Clóvis Amaral da Silva (PE)

AVAR2: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL