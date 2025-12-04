Palmeiras tem dois desfalques e três retornos contra o Ceará

O Palmeiras encerra a temporada de 2025 contra o Ceará, no próximo domingo (7), às 16h, na Arena Castelão, pela última rodada da Série A de 2025. Sem chance de título após a conquista do Flamengo, o técnico português Abel Ferreira ainda avalia quais jogadores serão utilizados para o compromisso final, no entanto, conta com duas baixas confirmadas e três retornos previstos no time.

Os desfalques são o lateral-direito Piquerez e o meia Raphael Veiga. O primeiro foi expulso e o segundo recebeu o 3º cartão amarelo, ambos na vitória por 3 a 0 diante do Atlético-MG na quarta (3).

A dupla é titular, o que já força a comissão a promover mudanças. Em contrapartida, tem as voltas do lateral-direito Giay, do volante Aníbal e do atacante Facundo Torres, que já cumpriram suspensão.

A equipe utilizada diante do Galo no esquema 4-4-2 foi: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

Na tabela de classificação, o Palmeiras é o vice-líder, com 73 pontos - o campeão foi o Flamengo com 78, restando então uma rodada. Já o Ceará está em 15º, com 43, dependendo apenas de si para evitar o rebaixamento. Em caso de empate ou derrota, depende ainda de uma combinação de resultados.