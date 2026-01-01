Copinha 2026 começa no dia 2: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

A Copa São Paulo de Futebol Junior 2026, a Copinha, começa no dia 2 de janeiro. São 128 equipes na disputa, entre elas 4 representantes cearenses - Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá -, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.

A final será em 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista, no Pacaembu. O São Paulo é o atual campeão e o Corinthians é o maior vencedor, com 11 títulos.

O Ceará está no Grupo 6, com sede em Presidente Prudente, o Fortaleza no Grupo 23, em Mogi das Cruzes, o Quixadá foi sorteado para o Grupo 15, com sede em Araraquara e o Ferroviário está no Grupo 30, em São Paulo.

Jogos do Ceará

3 de janeiro, 19h30: Ceará x Olímpico-SE

6 de janeiro, 21h30: Carajás-PA x Ceará

9 de janeiro, 19h: Grêmio Prudente x Ceará

Jogos do Fortaleza

4 de janeiro, 13h: Fortaleza x Centro Olímpico-SP

7 de janeiro, 15h15: Confiança-PB x Fortaleza

10 de janeiro, 15h15: União Mogi-SP x Fortaleza

Jogos do Ferroviário

4 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Ferroviário

7 de janeiro, 15h15: Ferroviário x Bangu

10 de janeiro, 13h: Santo André x Ferroviário

Jogos do Quixadá

4 de janeiro, 14h: Ferroviária x Quixadá

7 de janeiro, 16h15: Quixadá x Cuiabá

10 de janeiro, 17h15: América-RJ x Quixadá