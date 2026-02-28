Novorizontino x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista
Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste sábado (28) às 20h30, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em partida única pela semifinal do Campeonato Paulista.
Quem vencer estará na final do Estadual. Se as equipes empatarem no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.
No meio de semana, pela Série A, o Corinthians empatou fora de casa com o Cruzeiro por 1x1, estando na 3º posição com 7 pontos.
Já o Tigre, entrou em campo pela Copa do Brasil e goleou o Nacional-AM por 4x0 e avançou de fase.
Onde Assistir
A partida será transmitida pela Record, TNT, HBO Max e Cazé TV.
Palpites
Prováveis Escalações
NOVORIZONTINO:
Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira.
CORINTHIANS:
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)