Novorizontino x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Corinthians visita o Novorizontino pelo Paulistão
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Novorizontino e Corinthians se enfrentam neste sábado (28) às 20h30, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em partida única pela semifinal do Campeonato Paulista.

Quem vencer estará na final do Estadual. Se as equipes empatarem no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

No meio de semana, pela Série A, o Corinthians empatou fora de casa com o Cruzeiro por 1x1, estando na 3º posição com 7 pontos.

Já o Tigre, entrou em campo pela Copa do Brasil e goleou o Nacional-AM por 4x0 e avançou de fase.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Record, TNT, HBO Max e Cazé TV.

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

NOVORIZONTINO: 

Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CORINTHIANS: 

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

