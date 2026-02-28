EUA e Israel atacam Irã

Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã neste sábado (28). Explosões foram registradas na capital Teerã e em ao menos outras quatro cidades.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, explosões foram ouvidas em cinco cidades: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e na capital Teerã.

O presidente americano, Donald Trump, confirmou que "grandes operações de combate" estão em andamento. "Há pouco, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iraniano", disse em vídeo publicado em sua rede social.

Após os ataques, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Irã lançou ataques retaliatórios contra o território israelense.

Esta é a segunda vez em menos de um ano que os EUA atacam o Irã. Em junho de 2025, estruturas nucleares iranianas foram bombardeadas. A ação ocorreu em apoio a Israel.

O ataque ao Irã acontece após semanas de negociações entre os governos americano e iraniano na tentativa de fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Legenda: Explosões foram ouvidas em Teerã e ao menos outras quatro cidades. Foto: VARIOUS SOURCES / AFP

Trump alega "forma de prevenção"

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Trump afirmando que a ação seria uma forma de prevenção contra o programa nuclear iraniano.

O Irã "tentou reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam atingir o território americano".

De acordo com o G1, não há informações ainda sobre mortos e feridos.