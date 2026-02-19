Rei Charles III se pronuncia após prisão de seu irmão e ex-príncipe Andrew

O rei Charles III se pronunciou sobre a prisão de seu irmão, o ex-príncipe Andrew, sob suspeita de má conduta no exercício de cargos públicos. Segundo afirmou o monarca, nesta quinta-feira (19), a "lei deve seguir seu curso".

"O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada da maneira apropriada e pelas autoridades competentes", afirmou Charles III, em uma declaração assinada pessoalmente.

O rei também ressaltou apoio às autoridades. "Nisso, como já disse antes, eles têm nosso total e irrestrito apoio e cooperação. Deixe-me ser claro: a lei deve seguir seu curso", diz o comunicado.

Andrew foi detido nesta quinta-feira (19), no dia do seu aniversário de 66 anos. A polícia de Thames Valley, onde fica a residência Royal Lodge, imóvel em que o ex-príncipe morou por muitos anos, confirmou em um comunicado a detenção do irmão do rei Charles III da Inglaterra.

Antes, a polícia anunciou que estava analisando informações segundo os quais Andrew teria repassado dados potencialmente confidenciais ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, no período em que foi enviado do Reino Unido para o comércio internacional (2001-2011).

Quem é o Andrew Mountbatten-Windsor?

Andrew serviu na Marinha Real de 1979 a 2001. Ele atuou como piloto de helicóptero durante a Guerra das Malvinas. Mais tarde, tornou-se instrutor de helicópteros e comandou um navio de guerra.

Foi casado com Sarah Ferguson em 1986 e foi criado Duque de York no dia do casamento. Eles tiveram duas filhas, Beatrice e Eugenie, antes de se separarem em 1992 e se divorciarem em 1996.

De 2001 a 2011, Andrew atuou como Representante Especial do Reino Unido para Comércio Internacional e Investimentos, mas renunciou.

Andrew deixou oficialmente de ser considerado príncipe em outubro de 2025, após mais alegações da amizade com o criminoso sexual Jeffrey Epstein virem à tona. A decisão veio do próprio rei.

O membro da família real também perdeu a designação de "Sua Alteza Real" depois que o rei emitiu uma Carta Patente, um tipo de documento secular usado por monarcas para conceder — e revogar — nomeações ou títulos. O rei também retirou formalmente o título de Duque de York de seu irmão.

Andrew já foi acusado de agressões sexuais por Virginia Giuffre, principal testemunha de acusação do caso Epstein, quando a mulher era menor de idade. Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou essas acusações de Virginia, que morreu por suicídio na Austrália em 25 de abril de 2025, aos 41 anos.

O príncipe William e a princesa Kate Middleton afirmaram na semana passada que estão "profundamente preocupados" com as revelações do caso. Andrew nega qualquer irregularidade relacionada a Epstein.