Marcelo Pretto, do Barbatuques, é internado em estado gravíssimo
Músico conhecido como Mitsu enfrenta quadro delicado após complicações da diabetes.
Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques e conhecido artisticamente como Mitsu, está hospitalizado em estado gravíssimo. A informação foi divulgada pelo próprio conjunto musical na noite desta quarta-feira (18), por meio de uma publicação nas redes sociais.
De acordo com a nota, o artista voltou a ser internado em decorrência do agravamento de sua diabetes. Entre as complicações recentes da doença, Marcelo já havia passado pela amputação de um dos pés em 2025. Agora, o quadro clínico se agravou: ele sofreu convulsões, teve uma parada cardíaca, apresenta infecção e encontra-se intubado e sob sedação.
Na mensagem compartilhada com o público, os integrantes do Barbatuques pediram apoio e correntes positivas ao músico. O texto convida fãs e amigos a enviarem “boas vibrações, pensamentos, rezas e axé” para que ele consiga atravessar o momento delicado. “Que esse homem-canção seja amparado pela nossa força”, diz um trecho do comunicado.
Barbatuques e o legado internacional
Fundado em 1995 por Fernando Barba (1971–2021), o Barbatuques se consolidou como referência na música brasileira ao explorar a percussão corporal e vocal como principal linguagem artística. O grupo cria arranjos e ritmos utilizando palmas, estalos, batidas no corpo e sapateados, tornando-se pioneiro nesse estilo.
Ao longo da trajetória, o conjunto ganhou projeção internacional e participou de trilhas sonoras de produções como “O Menino e o Mundo” e “Rio”. Entre as canções mais conhecidas está “Baianá”, releitura da cantiga tradicional alagoana “Boa Tarde, Povo”, de Maria do Carmo Barbosa e Melo. A faixa ganhou remix do DJ Alok e voltou aos holofotes ao integrar o jogo “Sackboy: A Big Adventure”, lançado para PS5.