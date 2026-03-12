Ana Paula se recusa a cumprir desafio do BBB 26 pela terceira vez

A jornalista Ana Paula Renault voltou a ser barrada da festa do líder no BBB 26 e, mais uma vez, decidiu não cumprir o desafio do Barrado no Baile. Escolhida pelos líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, ela permaneceu isolada durante toda a celebração da quarta-feira (11).

Antes do início da festa, os líderes precisaram indicar um participante para ficar de fora do evento, e a mineira foi a escolhida. Essa foi a terceira vez que Ana Paula enfrentou o desafio na temporada.

A dinâmica exigia que o participante escrevesse repetidamente a frase “eu mereço ir à Festa do Líder” em todas as páginas de um caderno com 50 folhas, tarefa que ainda não havia sido concluída por nenhum brother nas semanas anteriores.

No entanto, Ana Paula decidiu não realizar a atividade. Em vez disso, usou a caneta apenas para rabiscar a capa do caderno, riscando os nomes dos líderes e escrevendo “Humberto” e “Quinta série”.

Dores na coluna

Recentemente operada de uma hérnia, a sister afirmou novamente que a tarefa poderia provocar dores na coluna, motivo pelo qual preferiu não tentar cumprir o desafio.

Sem completar a prova, ela permaneceu na sala do Barrado no Baile desde o início da festa, por volta das 22h15, até o fim do evento, às 5h10 da manhã. Durante esse período, Ana Paula descansou, foi ao banheiro e comeu bolacha enquanto aguardava o término da comemoração.

Quando voltou para a casa, foi recebida por aliados como Milena, Juliano Floss e Samira, que estavam acordados para esperá-la. A mineira também comentou que o ambiente da sala onde ficou isolada estava muito frio.