MC Danilo Boladão, pioneiro do funk, morre aos 47; saiba quem era o artista

O cantor Danilo Mariano Leão Laureano, conhecido como MC Danilo Boladão, morreu aos 47 anos após sofrer paradas cardíacas em Santos, no litoral de São Paulo. Considerado um dos pioneiros do funk na Baixada Santista, ele dedicou grande parte da vida à música.

Segundo familiares, o artista acordou com falta de ar na madrugada da quarta-feira (11) e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu após sofrer três paradas cardíacas.

Nas redes sociais, onde reunia cerca de 89 mil seguidores, Danilo se apresentava como cantor, compositor, músico e ator ligado ao chamado funk consciente.

Infância e trajetória no funk

MC Danilo Boladão cresceu no conjunto habitacional BNH, em Santos. Foi nesse ambiente que começou a transformar as experiências da comunidade em letras que retratavam o cotidiano da região.

Ainda jovem, ele conheceu o amigo Fabinho, com quem formou uma dupla que marcou época na cena do funk local. Inicialmente criados para participar de um festival, os dois passaram a se apresentar em bailes que se tornaram populares na cidade.

A carreira musical teve uma pausa quando Danilo foi preso. Após deixar a prisão, em 2004, ele retomou os palcos ao lado de Fabinho em um show lotado no Clube Atlético Portuários, considerado um momento marcante do funk na Baixada Santista.

Depois de anos de parceria, os dois seguiram caminhos solo. Recentemente, voltaram a se reunir para uma turnê comemorativa pelos 30 anos de trajetória artística.

Veja também Zoeira Wagner Moura apresentará prêmio no Oscar 2026 Zoeira Ana Paula se recusa a cumprir desafio do BBB 26 pela terceira vez

Família e problemas de saúde

O artista deixa a esposa, Thays Kolben, uma filha de 18 anos, fruto de outro relacionamento, e um neto.

Ao longo dos anos, o cantor enfrentou complicações causadas pela diabetes, que resultaram em amputações em partes dos pés, incluindo dedos e parte do calcanhar.

A morte do funkeiro gerou comoção entre artistas e amigos. Parceiro de longa data, Fabinho publicou uma foto abraçado ao cantor e escreveu: “Que dor é essa”.

Outros nomes do funk também prestaram homenagens. MC Lon se referiu a Danilo como “mestre maior” e declarou: “Meu irmão, obrigado por todos os ensinamentos que deixou aqui para nós. Deus vai cuidar de você daqui para frente”.

MC Hariel também lembrou o artista: “Obrigado pela arte e pela vida”. Já MC Mãozinha escreveu: “Eterno em nossos corações”, recordando momentos ao lado do cantor.