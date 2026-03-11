Vivi Wanderley comenta fala de Juliano Floss no BBB 26: 'Não sou otária'

Vivi Wanderley comentou a repercussão de uma publicação nas redes sociais em que respondeu a uma fala do ex-namorado Juliano Floss, atualmente no BBB 26. A cantora afirmou que decidiu se manifestar após ver trechos do reality em que foi mencionada.

A polêmica começou depois que o dançarino disse no programa que prefere mulheres naturais e comentou que a participante Jordana o fazia lembrar de um trauma com uma ex por causa de procedimentos estéticos. Em seguida, Vivi publicou uma mensagem nas redes sociais que foi interpretada como uma indireta ao ex: “Traumas? Ai, se eu abro minha boca. Nunca gostou de coisas muito naturais”.

Em entrevista à revista Quem, a artista explicou o motivo de ter feito a postagem e afirmou que se sente no direito de responder quando é citada. "Eu não assisto ao programa, mas vejo os cortes em que me mencionam. Tenho o meu direito de me defender se eu for mencionada. Não sou otária. Enquanto eu não for mencionada, não tenho nada mais para falar sobre isso".

Veja também Zoeira Ana Paula se diz aliviada com eliminação de Babu no BBB 26 Zoeira Babu Santana, do 'BBB 26', é casado ou solteiro? Entenda estado civil do ator Zoeira Ana Maria Braga sugere que Babu foi machista no BBB e ator reflete: 'Me arrependo'

Namoro de quase dois anos

Vivi Wanderley e Juliano Floss foram um dos casais populares nas redes sociais e ficaram juntos por quase dois anos. O relacionamento chegou ao fim em dezembro de 2023.

Após o término, o dançarino assumiu namoro com a cantora Marina Sena, que era amiga do casal. Desde então, a relação entre os três tem sido marcada por indiretas e momentos de tensão nas redes sociais.

No mesmo post em que respondeu à fala de Floss, Vivi também fez uma referência ao álbum “Coisas Naturais”, lançado por Marina Sena em 2025, ao comentar sobre o tema da naturalidade.

A cantora ainda afirmou que tem se sentido cada vez mais confiante em relação ao próprio corpo e à forma como se apresenta publicamente. "Esse empoderamento fui conseguindo com a maturidade e minha história como influenciadora e cantora", disse.