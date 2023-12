Vivi e Juliano Floss terminam namoro: 'A gente fez de tudo'

A influenciadora digital Vivi Wanderley e o tiktoker Juliano Floss terminaram o namoro. Em um comunicado nas redes sociais, a jovem anunciou o fim do relacionamento nesta quinta-feira (28), após mais de dois anos juntos. Vivi aproveitou para fazer um desabafo, comentando os motivos do término e tranquilizando os seguidores do agora ex-casal.

Na publicação, a cantora aparece em uma foto em preto e branco abraçada a Juliano em uma praia. No texto, ela afirmou que é um momento difícil para os dois e que eles continuam se amando.

Veja publicação

Legenda: Pronunciamento de Vivi sobre o término com Juliano Floss Foto: Reprodução/Instagram/@vivi

"Em respeito a todos os fãs do nosso relacionamento, venho dizer que eu e Ju não estamos mais juntos", começou ela." A gente fez de tudo pra fazer funcionar porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação", escreveu nos Stories do Instagram.

Por fim, a influencer desejou felicidades ao ex-namorado e pediu que os fãs respeitassem o término. "Só desejo coisas boas pra ele, 2 anos não são 2 meses.. Peço compreensão e respeito de vocês, porque esse momento é barra pros dois. Obrigada", finalizou.