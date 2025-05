Antonela Braga ficou sem comer após treta com Duda Guerra, diz jornalista

A influenciadora digital Antonela Braga foi uma das convidadas do aniversário de Thaís Vasconcellos, que aconteceu na segunda-feira (12), no Rio de Janeiro. Também no evento, a mãe dela, Nathalia Braga revelou que a filha ficou sem comer após a treta com Duda Guerra, ex-nora de Angélica.

“A Antonella ficou um dia e meio sem comer, sem colocar um grão de arroz na boca, e foi um momento muito difícil para todo mundo”, revelou ela, ao portal Léo Dias.

“Está tendo todo o apoio da família, de todos nós, dos profissionais que estão acompanhando a gente e principalmente dos fãs, que acolheram a Antonella de uma maneira que eu, como mãe, não tenho como agradecer”, continuou.

Nathalia também reforçou que acompanha de perto as redes sociais da filha, de 16 anos. "Quando a Antonella começou, eu ficava com o telefone ali na mão, acompanhando absolutamente tudo, e, sim, hoje eu acompanho tudo da Antonella, todos os dados, para onde tá indo e aconselhando sempre ela, né? Da melhor maneira possível. Mas eu acredito que, assim, aquilo que falei no pronunciamento também, né? O mais importante são as bases. É você ser bom, honesto, ético e caminhar com a verdade".

Treta

Influenciadoras de sucesso no TikTok, com milhões de seguidores, Antonela e Duda se desentenderam durante uma viagem a Gramado, com um grupo de influenciadores digitais.

Duda confrontou Antonela após ela pedir para seguir o dix do seu então namorado, Benício Huck. O assunto acabou viralizando, e cada influenciadora fez um vídeo explicando seu lado da história.

A polêmica culminou no fim do namoro de Benício e Duda, já que ele mantém sua vida privada e não gostou da repercussão da treta.